Kňažko pokrstil svoju knihu symbolicky silnými a vtipnými slovami

Bratislava 4. decembra (TASR) - Knihu s názvom S otvorenými očami pokrstili v stredu stand-up komici Ján Gordulič, Tomáš Hudák a Matej Adámy. Autorom je herec a bývalý politik Milan Kňažko. Knižku pokrstili symbolicky silnými slovami a vtipnými rečami komikov.



"Kniha je o slovách a slovo je niekedy väčšia zbraň ako tá skutočná," vysvetlil autor knihy. Ľudia z Ústavu pamäti národa robili s bývalým politikom niekoľko rozhovorov. Kňažko sa rozhodol ich zužitkovať a vydať v knižnej podobe. "Nemyslím si, že niekoho v knihe nahnevám. Píšem pravdu, nehľadám kompromisy. Hovorím v nej tak, ako veci vnímam," povedal.



Herec v knihe prináša spomienky na pád komunizmu, prvé slobodné voľby, mečiarizmus aj na rozdelenie Československa. Vyjadruje v nej tiež svoj názor na súčasné dianie na Slovensku.



Názov S otvorenými očami vznikol preto, aby ľuďom ukázal, že oči by mali mať všetci otvorené, aby zistili príznaky klamstva, pokrytectva a intríg. Kňažkov otec bol politickým väzňom a on sám si spomína, ako zaspával s otvorenými očami a pozeral sa na dvere, kedy sa vráti. "Majme oči otvorené, aby deti nemuseli zaspávať s otvorenými očami a čakať na svojho otca," podotkol Kňažko.



Komik Adámy má pocit, že aj vďaka Kňažkovi môže robiť to, čo robí. "Môžeme to robiť slobodne, môžeme to robiť bez dôsledkov a bez strachu. Najmä my komici si nemôžeme vážiť nič viac, ako keď máme toto," poznamenal.