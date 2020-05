Kramara: Jána Pavla II. miloval celý svet pre jeho srdečnosť

Bratislava 16. mája (TASR) – Svätý Ján Pavol II. bol pápežom, ktorého svet miloval pre jeho veľkú otvorenosť, srdečnosť a spontánnosť. Jeho výborné komunikačné schopnosti sa dopĺňali s intelektuálnym rozhľadom a hlbokou duchovnosťou. Pre TASR to pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia narodenia Jána Pavla II. uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.



"Bolo vždy zážitkom sledovať jeho zahraničné cesty, Urbi et Orbi, modlitby z Kolosea či generálne audiencie na Svätopeterskom námestí. Ale aj čítať dokumenty, ktoré napísal, alebo rozhovory, ktoré s ním urobili žurnalisti," povedal Kramara s tým, že stále ponúkal niečo nové, bol zdrojom nápadov a inšpirácií. Ako podotkol, Ján Pavol II. rozbehol napríklad svetové dni mládeže, ktoré vychovali priam generáciu Jána Pavla II., promulgoval nový Katechizmus katolíckej cirkvi aj Kódex kánonického práva či pripravil oslavy Veľkého jubilea roku 2000.



"Zároveň to bol človek dialógu, spájal náboženských predstaviteľov a vedcov, inicioval množstvo ekumenických aj medzináboženských stretnutí. Svet si ho bude navždy pamätať ako muža, ktorý, aj keď bez vojenskej či politickej moci, svojím pôsobením prispel k pádu komunizmu v Európe," povedal Kramara. Pripomenul, že zároveň to bol prvý slovanský pápež, dokonca pochádzajúci z mestečka len pár kilometrov od hraníc Slovenska.



Hovorca KBS pripomenul, že Ján Pavol II. nás ako pápež trikrát navštívil. "Veľa Slovákov si preto uchováva osobnú spomienku na neho. V nejednej domácnosti sú zarámované fotografie z jeho návštev či pápežské požehnania, ktorých za viac ako štvrťstoročie svojho pontifikátu udelil množstvu veriacich," povedal. Ako dodal, Slovákom zostal v pamäti ako pápež, ktorý mal Slovensko rád a vždy k Slovensku prejavoval srdečný vzťah. "Po jeho odchode do večnosti a svätorečení sa k nemu veľa Slovákov modlí a prosí ho o pomoc a príhovor u Boha," uzavrel Kramara.