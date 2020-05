M. Kramara: Prijatie eucharistie do rúk nespôsobí jej zneuctenie

Bratislava 11. mája (TASR) – Prijatie eucharistie do rúk, ktoré sa v týchto dňoch používa v kostoloch, nespôsobí jej zneuctenie či znesvätenie. Uviedol to hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara s tým, že v tejto súvislosti vznikla na internete aj petícia, aby slovenskí biskupi prehodnotili svoje rozhodnutie.



"Je to súčasť praxe cirkvi a jedna z možností ako prijímať. Na generálnej audiencii v Ríme to v marci 2018 potvrdil a zdôraznil pápež František," uviedol Kramara. Hovorca poznamenal, že rozdávatelia nesmú veriacim upierať prijatie eucharistie do úst. Ani keď KBS rozhodne o možnosti prijímania do rúk, neruší to alternatívu prijímania do úst.



Kramara uviedol, že na KBS sa ľudia obracajú s otázkou, či môžu biskupské konferencie alebo jednotliví diecézni biskupi veriacich žiadať, aby prijímali eucharistiu len do rúk. "No nemôžu. Za bežných okolností. Teraz však čelíme mimoriadnym okolnostiam. Okolnostiam, ktoré ohrozujú ľudské zdravie a životy. O ktorých však zároveň predpokladáme, že budú len dočasné. Biskupi však v týchto okolnostiach musia rozhodovať bezodkladne," povedal Kramara. Ako doplnil, svojím rozhodnutím biskupi spoločne reagovali na núdzovú situáciu bezprostredného ohrozenia života a zdravia veriacich.



"Keď nový koronavírus pominie, skončia sa aj núdzové opatrenia. A obnoví sa tak povinnosť účasti na nedeľných bohoslužbách, ako aj pravidlo prijímania do úst alebo do rúk tam, kde je to schválené, prípadne len do úst tam, kde iný spôsob pred ochorením COVID-19 schválený nebol," podotkol Kramara. Ako doplnil, KBS dovolením podávať prijímanie do rúk nemienila a zatiaľ ani nemieni meniť zaužívanú pastoračnú prax.



Na Slovensku sa z dôvodu zabránenia šíreniu nového koronavírusu neslúžili sväté omše verejne od marca. Zmena nastala 6. mája a veriaci sa môžu opäť zúčastňovať na bohoslužbách v kostoloch. Sväté omše sa môžu konať, avšak za prísnych hygienických opatrení s obmedzeným počtom ľudí. KBS zdôrazňuje, že dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky naďalej platí.