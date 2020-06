M. Madro: V prevencii samovrážd pomáhajú infotabule

Bratislava 28. júna (TASR) - V prevencii samovrážd pomáhajú informačné tabule na kritických miestach na mostoch alebo na železničných priecestiach. Ako pre TASR uviedol psychológ a programový riaditeľ psychologickej online poradne IPčko Marek Madro, v tejto veci oslovili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) s ponukou spolupráce.



Infotabule by mali podľa jeho slov obsahovať informácie o tom, kam sa dá obrátiť sa so žiadosťou o pomoc, telefónne čísla na psychologické krízové linky a záchranné zložky.



Vysvetlil, že v iných krajinách napríklad školia zamestnancov železníc či metra, ako poskytnúť krízovú intervenciu. Títo pracovníci sú tiež školení aj v rozpoznávaní identifikátorov.



"Ak niekto dlho stojí na nástupišti a nenastupuje do vlaku, ak stojí pri okraji a mapuje si terén. Takto odborníci potom citlivo a opatrne pristúpia k človeku, nadviažu s ním kontakt a vytvoria pre neho bezpečie," doplnil. Následne je človeku poskytnutá odborná psychiatrická a psychologická pomoc.



Pracovníci online poradne považujú za veľmi dôležité, aby boli pre ľudí v takejto kríze dostupné aj informácie o chatových možnostiach odbornej pomoci. Madro vysvetlil, že takéto osoby vnímajú chat ako anonymnejší a v istom zmysle bezpečnejší spôsob komunikácie.



Dodal, že v IPčko.sk sa realizuje 90 percent takýchto kontaktov práve cez chat a len desať percent sa uskutočňuje cez telefón.