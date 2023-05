M. Palúch: Béla Tarr nikdy nechcel byť filmárom, ale filozofom

Bratislava 28. mája (TASR) – Zlatú kameru Art Film Festu si tento rok v Košiciach prevezme Béla Tarr, svetovo oceňovaný maďarský filmár. Organizátori pripomínajú, že festival v rokoch 2001 až 2019 ocenil doteraz 43 významných osobností, domácich i zahraničných profesionálov v rôznych profesiách spojených so svetom filmu.



"Výnimočná je predovšetkým autorská pozícia Bélu Tarra. Ako sám hovorí, nikdy nechcel byť filmárom, ale filozofom. Jeho myslenie filmom je nekompromisné, vizionárske," približuje oceňovaného filmára umelecký riaditeľ Art Film Festu Martin Palúch. "Na jednej strane sa Tarr venoval zlyhávaniu človeka, krehkosti jeho vzťahov s druhými, nerieši to však na úrovni tradičného realistického filmového rozprávania, konkrétnej sociálnej reality, postupne začal skúmať ľudské charaktery z ontologického hľadiska. Zbavuje sa slova, ostávajú hlavne sugestívne, dlhé zábery, ktoré odpútavajú diváka od merania času a vťahujú ho do hĺbok vnútorných zápasov človeka," dodáva k filmárovi, ktorý "nenakrúcal veľa". "O to viac rozvíjal svoj vizuálny štýl, spôsob komponovania obrazov, ich skladby, rytmu, prelínania s hudbou," dodáva Palúch k Tarrovej filmovej metóde rezonujúcej v tvorbe ďalších vynikajúcich filmárov súčasnosti, od Gusa Van Santa po Benceho Fliegaufa.



Festival premietne Tarrove dve ikonické filmové diela. Prvým bude sedem a pol hodiny trvajúci opus magnum Satanské tango (1994), nakrútené podľa rovnomenného románu Lászlóa Krasznahorkaia. "Už len vzhľadom na dĺžku trvania filmu sa táto projekcia sama o sebe stane ojedinelým festivalovým eventom. Druhým budú Werckmeisterove harmónie z roku 2000, tiež podľa predlohy toho istého spisovateľa," avizujú organizátori filmy, ktoré boli v ostatných rokoch v zreštaurovanej 4K podobe uvedené na festivaloch v Berlíne a Toronte.



Režisérska filmografia Bélu Tarra (1955) obsahuje desať hraných filmov, z toho jeden je televízne spracovanie Shakespearovho Macbetha. Od roku 1988 nakrúca výhradne na čiernobielu filmovú surovinu. Okrem vlastnej tvorby je výnimočná aj jeho pedagogická činnosť, ktorá zahŕňa viacero filmových vysokých škôl. Je nositeľom najvyššieho maďarského vyznamenania v oblasti kultúry (Kossuthova cena) a filmu (Cena Bélu Balázsa), mnohých štátnych vyznamenaní a ocenení na filmových festivaloch na celom svete. Je prezidentom maďarskej filmovej asociácie.