M. Ztracený nahral s H. Zagorovou pieseň Vánoce jako dřív

Bratislava 3. decembra (TASR) - Marek Ztracený, aktuálny dvojnásobný držiteľ ocenenia Český slavík 21, predstavuje novú vianočnú pieseň a videoklip Vánoce jako dřív. Vo svojej novinke sa spojil v duete s legendou českej populárnej hudby Hanou Zagorovou. Autorom pesničky je opäť on sám a dokázal v nej textovo reflektovať nielen vianočnú tému, ale tentoraz aj aktuálne dianie okolo nás. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.







„Táto pieseň je taký malý hudobný pokus o záchranu tohtoročných Vianoc, o ktorých nám teraz tvrdia, že by ani nemuseli byť. Dúfam, že to, o čom v piesni spievame, bude platiť a Vianoce budú ako kedysi. Verím, že v texte sa nájde väčšina z nás a pieseň urobí radosť,“ hovorí Ztracený a k spolupráci so Zagorovou dodáva: „Už od svojho koncertu v O2 aréne, na ktorý som Hanku pozval ako hosťa, som si prial mať s ňou spoločnú pesničku. Keď som zložil túto vianočnú, hneď som jej zavolal, či má chuť a silu si ju so mnou zaspievať. Reakcia bola okamžitá a Hanka bola nadšená. Je mi cťou spievať s takou legendárnou speváčkou. Nahrávanie bolo viac než príjemné a mám pocit, že sa to celé veľmi podarilo.“



Zagorová k spolupráci poznamenáva: „Dostala som prvý darček k Vianociam. Dueto od Mareka Ztraceného, krásnu pesničku Vánoce jako dřív. Myslím si, že budete veriť každému slovu, ktoré napísal, pretože ide priamo zo srdca. Ďakujem. Mám ho rada.“



Za výslednou zvukovou podobou nahrávky stojí jeho dvorný producent Dalibor Cidlinský Jr. a svojou účasťou zaujme Kühnov detský zbor pod vedením Elišky Hrubej Toperczerovej. Videoklip natočili tvorcovia z Filmzlicincompany, s ktorými Ztracený spolupracoval už v minulosti.



Aj v budúcom roku chce opäť svojich fanúšikov potešiť, a preto sa rozhodol nadviazať na podujatia pre celú rodinu. Tour de Léto 2 má v pláne 18 zastávok. „Koncert je len čerešničkou na torte. Je to celopopoludňajšia a večerná zábava pre celú rodinu. Na našu veľkú radosť je záujem obrovský, ale kapacita je obmedzená,“ dopĺňa.