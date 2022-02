Festival MAČ pozýva na diskusie s osobnosťami islandskej literatúry

Bratislava 21. februára (TASR) - Najväčší stredoeurópsky literárny festival Mesiac autorského čítania (MAČ) prináša od pondelka týždeň online diskusií s poprednými osobnosťami islandskej literatúry.



Festival sa v roku 2021 konal po prvý raz v Bratislave, pre pandemické opatrenia organizátori nemohli usporiadať diskusie a čítania s čestným hosťom - islandskými autormi a autorkami. Koncom minulého roka vycestovali slovenskí a českí autori na Island, aby tam pripravili sériu diskusií s poprednými osobnosťami islandskej literatúry. "Videá sú ukážkou toho, čo nás čaká v júli 2022 naživo v mestách Brno, Ostrava, Bratislava, Prešov, Košice a Ľvov," avizujú organizátori festivalu - občianske združenie Literarnyklub.sk a Větrné mlýny.



Týždeň online diskusií so začiatkom o 18.00 h otvorí Hallgrimur Helgason. Začínal ako maliar, ale postupne sa stal aj spisovateľom a prekladateľom. Jeho najznámejšie knihy sú 101 Reykjavík (1996), The Hitman's Guide to House Cleaning (2008) a The Thousand Degree Woman (2011). Usporiadal viac ako tridsať výstav na Islande, vo Švédsku, Dánsku a Francúzsku a jeho diela možno nájsť v zbierkach niekoľkých múzeí umenia.



Záujemcovia môžu sledovať diskusie na facebookových stránkach literarnyklub.sk a Mesiac autorského čítania.