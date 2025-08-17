Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Madonna oslávila 67. narodeniny v Toskánsku, navštívila Palio di Siena

Na archívnej snímke z 5. mája 2024 americká popová speváčka Madonna počas jej vystúpenia v brazílskom meste Rio De Janeiro. Foto: TASR/AP

Ako pripomenula DPA, nešlo o Madonninu prvú narodeninovú oslavu v Taliansku.

Autor TASR
Rím 17. augusta (TASR) – Americká popová speváčka, skladateľka a herečka Madonna slávila cez víkend svoje 67. narodeniny v malebnom Toskánsku, kde pri tejto príležitosti navštívila aj tradičný festival Palio di Siena, informovala v nedeľu agentúra DPA.

Po krátkej zastávke vo Florencii sa speváčka v sobotu presunula do Sieny, kde sa konali slávne konské preteky medzi historickými mestskými štvrťami. Madonna sledovala tieto preteky z paláca Palazzo Pannocchieschi d’Elci, s výhľadom na námestie Piazza del Campo. Podľa médií potom pokračovala v oslavách svojich narodenín v päťhviezdičkovom hoteli v historickom centre Sieny.

Ako pripomenula DPA, nešlo o Madonninu prvú narodeninovú oslavu v Taliansku – vlani slávila svoje narodeniny v Pompejach, starovekom meste pri Neapole, zasypanom popolom pri erupcii Vezuvu v roku 79 n. l.

Madonna Louise Ciccone, známa ako Madonna, sa narodila 16. augusta 1958 v Bay City v americkom štáte Michigan. Jej otec, Silvio Anthony Ciccone (Tony), bol inžinier, ktorého rodičia pochádzali z talianskej obce Pacentro v regióne Abruzzo. Rodina Ciccone emigrovala do USA v roku 1919. Madonnina matka, Madonna Louise Fortinová, mala francúzsko-kanadský pôvod.
