Madonna pripravuje The Celebration Tour 2023, príde aj do Európy

Bratislava 24. januára (TASR) - Americká speváčka Madonna tento rok vyrazí na turné, ktoré má pripomenúť jej štyridsať rokov trvajúcu hudobnú kariéru. V druhej polovici roka Madonna zavíta do tridsaťpäť amerických a európskych miest, medzi ktorými sú napr. Berlín, Barcelona, Paríž, Amsterdam alebo Londýn. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



V New Yorku, kde pred štyrmi dekádami začínala, chystá špeciálny program. "Uvediem čo najviac skladieb v nádeji, že predvediem show, akú odo mňa fanúšikovia očakávajú," povedala speváčka v krátkom videu, v ktorom turné oznámila. Na všetkých akciách ju bude sprevádzať speváčka Bob The Draq Queen.



Madonna absolvovala doteraz jedenásť koncertných turné. Debutové turné v roku 1985 The Virgin Tour sa uskutočnilo iba v Severnej Amerike. V roku 1987 koncertovala už na celosvetovom turné Who's That Girl World Tour. Najnovšie, v poradí dvanáste The Celebration Tour začne 15. júla v kanadskom Vancouveri a skončí 2. decembra v holandskom Amsterdame.