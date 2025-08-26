< sekcia Magazín
HUDOBNÁ UDALOSŤ ROKA: Maestro Andrea Bocelli prichádza do Bratislavy
Zaznejú legendárne skladby ako Time to Say Goodbye, Nessun dorma či Canto della Terra.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Hudobná udalosť roka je tu. Už 6. septembra zaznie v bratislavskej Tipos aréne hlas, ktorý pozná celý svet. Andrea Bocelli, tenorová legenda, ktorá dojíma milióny ľudí od New Yorku cez Paríž až po Tokio, prichádza so svojím veľkolepým koncertom aj na Slovensko. Bratislava sa tak zaradí medzi svetové metropoly, kde maestro svojím spevom spája opernú krásu s emóciou, ktorú si zamilovali celé generácie. TASR informovala PR manažérka Andrea Sulovská.
Na jednom pódiu sa k Bocellimu pridajú výnimoční hostia – sopranistka Cristina Pasaroiu, ktorá žiari na scénach v Paríži či Viedni, speváčka Andrea Lykke, ktorá s Bocellim účinkuje v Európe aj USA, huslistka Rusanda Panfili známa spoluprácou s Hansom Zimmerom, a tanečný pár Angelica Gismondo a Francesco Costa, ktorí dodajú večeru jedinečný vizuálny rozmer. Hudobného vedenia sa ujme taliansky dirigent Marcello Rota, dlhoročný spolupracovník Andreu Bocelliho, ale aj Luciana Pavarottiho či Josého Carrerasa. Zaznejú legendárne skladby ako Time to Say Goodbye, Nessun dorma či Canto della Terra. Atmosféru večera dotvoria hráči Slovenskej filharmónie spolu so Slovenským filharmonickým zborom.
„Vystúpiť spoločne na jednom pódiu s osobnosťou, akou je maestro Andrea Bocelli, ktorého hlas pozná celý svet, je pre Slovenskú filharmóniu veľkou cťou. Nielen jeho skvostný tenor, nádherné árie a piesne, ale aj osobná charizma a silný ľudský príbeh nás totiž dokážu hlboko inšpirovať a rozohriať naše duše a srdcia. V jeho speve sa snúbi dramatická sila operného umenia s jemnosťou toho najkrajšieho ľudského citu, s láskou. Životná a umelecká cesta Andreu Bocelliho je dôkazom, že talent, viera, pokora, veľká pracovitosť a profesionalita môžu vytvoriť niečo, čo presiahne hranice krajín a naplní radosťou a krásou životy aj niekoľkých generácií. Na takú spoluprácu sa nielen veľmi tešíme, ale si ju aj nesmierne vážime,“ hovorí Marián Turner, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie.
