Majiteľ módnej značky BANDI ďakuje lekárom a zdravotníkom
Rovnako ako v minulých rokoch by sa aj tento rok majiteľ módnej značky BANDI rád úprimne poďakoval lekárom a zdravotníkom za ich obetavú a náročnú prácu.
Autor OTS,aktualizované
Bratislava 26. septembra (OTS) - Ako formu poďakovania zvolil pán Andrej Bandi Vámoš pre tieto profesie darček v podobe mimoriadnej zľavy 50 % na viac ako 100 modelov pánskych oblekov. Toto poďakovanie bude prezentované v rozhlase a na internete.
Prečo BANDI ďakuje lekárom a zdravotníkom?
„Zdravie. Každý z nás si ho želá a každý ho potrebuje. Keď príde choroba či úraz, zdá sa nám samozrejmé obrátiť sa na lekárov. Lekári, zdravotné sestry, sanitári a ďalší odborný zdravotnícky personál sa potom o nás starajú. Naše zdravie a niekedy aj životy doslova závisia od ich dobre vykonanej práce, ktorá je veľmi náročná. Bohužiaľ, spoločnosťou často nedocenená,“ vysvetľuje majiteľ spoločnosti Andrej Bandi Vámoš.
„Tento stav si dobre uvedomujem a rád by som sa všetkým, ktorí sa starajú o naše zdravie, vyjadril úctu. Preto im ako darček venujem zľavu, za ktorú si v značkových predajniach Pánske obleky BANDI nakúpia oblečenie, a môžu tak urobiť radosť sebe alebo svojim blízkym,“ dodáva majiteľ značky.
Zľava 50 % výhradne pre zamestnancov zdravotníckych zariadení
Darček je určený lekárom, zdravotníkom, lekárnikom, sestrám a všetkým zamestnancom pracujúcim v zdravotníctve. Všetci tí môžu od 1. októbra do 31. októbra 2025 využiť mimoriadnu zľavu 50 % na vybrané pánske obleky. Muži si v tomto termíne v predajniach BANDI zadovážia obleky do zamestnania, na ples, svadbu a rodinné oslavy za polovičnú cenu.
Zľavu využijú aj ženy, ktoré môžu prísť so svojím mužom, synom, partnerom alebo otcom priamo do predajne BANDI, kde pre nich môžu vybrať spoločenské obleky na každú príležitosť. Napríklad pre syna, ktorý bude potrebovať vhodný spoločenský oblek na maturitu, promóciu a ďalšie príležitosti.
V súčasnosti je ekonomická situácia v niektorých domácnostiach neľahká. Preto je v tejto chvíli zľava 50 % pre zamestnancov sektora zdravotníctva skvelou možnosťou výhodne obliecť seba alebo svojich príbuzných do značkového spoločenského obleku na všetky príležitosti.
Okrem toho môžu zdravotníci na odporúčanie odborného poradcu využiť služby profesionálnej krajčírky, ktorá im priamo v značkovej predajni BANDI upraví vybraný oblek presne na mieru. Vždy tak, aby ste sa cítili pohodlne a vyzerali skvele.
Komu je poďakovanie určené?
Poďakovanie je určené lekárom, zdravotníkom, lekárnikom a všetkým nezdravotníckym profesiám v zdravotníckych zariadeniach.
Informácie o podmienkach mimoriadneho poďakovania lekárom a zdravotníkom s darčekom za starostlivosť o naše zdravie si prečítajte na oficiálnom webe módnej značky www.bandi.sk.
Príklad ZĽAVY 50 %:
Cena pánskeho obleku BERGAMO Emerald …………...431,40 €
Darček – 50 % ZĽAVA…………………………………………...215,70 €
Zdravotníci ušetria …………………………………………...215,70 €
Okrem toho môžu zdravotníci na odporúčanie odborného poradcu využiť služby profesionálnej krajčírky, ktorá im priamo v značkovej predajni BANDI upraví vybraný oblek presne na mieru. Vždy tak, aby ste sa cítili pohodlne a vyzerali skvele.
