Majk Spirit vydal nový album Playlist

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovenský raper Majk Spirit alias Michal Dušička vydal očakávaný piaty štúdiový album Playlist, avšak trochu netradične, a to len na streamovacích platformách. Fyzická podoba nového projektu nebude. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Trellová.



"Môj nový album je úplne zadarmo, nebude žiadne CD. Bude iba na digitálnych platformách a možno neskôr spravíme 'limitku' - vinyl pre fajnšmekrov. Ak to chcete podporiť, môžete si kúpiť merch alebo lístok na môj koncert, ale tentoraz nebudú žiadne zbytočné plasty vo forme CD," vysvetlil raper na sociálnych sieťach. Cover projektu je vygenerovaný umelou inteligenciou v spolupráci s fotografom Jurajom Roháčom.



Pred oficiálnym vydaním projektu priniesol Majk Spirit dva single Full Speed a Stargazing. Na albume hosťujú mená, ako Ben Cristovao, Ego, Radikal Chef, Matej Straka, Alan Murin, Kali, Ronie, Yael, Dominika Mirgová a mnoho ďalších, pričom podobne dlhý je aj zoznam producentov. Nový album obsahuje skladby, kde sa prelínajú rôzne žánre ovplyvnené afrobeatom, afro trapom, dancehallom, trapom a ďalšími žánrami.



"Chcel som urobiť ľahký 'fresh' album, ktorý bude ľudí v letných mesiacoch baviť. Môj nový album je soundtrack pre tvoj voľný čas, Playlist pre tvoje leto 2023. Čo sa týka textov, je z nich cítiť pokoj a rovnováha. Som 'family man', mám dvojročnú dcéru a moje texty to logicky odrážajú. Na albume tak nájdeš hlavne 'good life vibes', 'cool bars', ale určite aj trochu motivácie a dobrej inšpirácie," uviedol k textom Majk Spirit.