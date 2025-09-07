< sekcia Magazín
Majster humoru, melódie a pointy K. Plíhal sa predstaví na Slovensku
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Karel Plíhal je nielen pesničkárom, ale aj básnikom s vycibreným zmyslom pre humor a iróniu, zároveň muzikantom s citom pre nezabudnuteľnú melódiu a vypointovanú harmóniu. Počas septembra odohrá na Slovensku päť koncertov, začína 16. septembra v Trenčíne, ďalšími zastávkami budú Banská Bystrica (17. 9.), Prešov (18. 9.), Nitra (20. 9.) a Bratislava (21. 9.). TASR informoval PR manažér Samuel Slovák.
Plíhal sa stal synonymom českého folkového pesničkárstva už dávno. Na scéne sa pohybuje štyri dekády. Na gitaru hrá od pätnástich rokov, keď hral v olomouckých undergroundových country-swingových kapelách. Svoje prvé sólové vystúpenie mal v roku 1983. Stal sa štvornásobným držiteľom ceny súťažného hudobného festivalu Porta.
Na konte má trinásť albumov vrátane dvoch koncertných záznamov. Album Vzduchoprázdniny bol ocenený hudobnou cenou Anděl. Podpísaný je aj pod viacerými scénickými kompozíciami pre divadlá i film. Jeho eponymný debut z roku 1985 sa vo vydavateľstve Pavian Records nedávno dočkal aj reedície na vinylovej platni.
Zdravotné obmedzenie mu však posledných rokoch znemožňuje hrať na gitaru. „Asi pred tromi rokmi mi začala odchádzať pravá ruka. Hovorí sa tomu fokálna dystonia,“ hovorí spevák.
Ani zdravotné komplikácie mu však chuť ďalej tvoriť a koncertovať nezobrali. Na koncertoch ho preto sprevádza gitarista Petr Fiala, s ktorým si rozumie nielen ľudsky, ale hlavne hudobne. Sám Plíhal svoje piesne obohatil o hru na iný strunový nástroj - mandolu. Je naladená o kvintu nižšie a výborne sa dopĺňa s gitarou. Recitály Karla Plíhala sú jedinečným, komorným zážitkom plným osobitých piesní a humoru.
