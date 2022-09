Predstaviteľ univerzitného románu M. Bradbury sa narodil pred 90 rokmi

Sheffield/Bratislava 7. septembra (TASR) - Pozornosť kritiky, ale aj čitateľov si britský spisovateľ Malcolm Bradbury vyslúžil už prvým románom Ľudia sa predsa nejedia, ktorý sa odohrával v prostredí provinčnej univerzity. Univerzitné prostredie sa stalo kulisami aj jeho ďalších kníh, čo ho zaradilo medzi predstaviteľov tzv. univerzitného románu (campus novel).



Od narodenia Malcolma Bradburyho, románopisca, literárneho kritika, esejistu a pedagóga, uplynie v stredu 7. septembra 90 rokov.



Malcolm Bradbury sa narodil 7. septembra 1932 v Sheffielde. Britskú a americkú literatúru študoval na univerzite Leicesteri, na Queen Mary College v Londýne a na univerzite v Manchestri, kde získal v roku 1964 aj doktorát.



Po štipendijnom pobyte v Spojených štátoch amerických vyučoval na univerzite v Birminghame a v roku 1965 začal pôsobiť na novozaloženej univerzite - University of East Anglia - v Norwichi, kde do odchodu na dôchodok v roku 1995 prednášal literatúru. V roku 1970 otvoril na tejto univerzite kurz tvorivého písania, ktorý absolvovali dnes už známi britskí spisovatelia ako Ian McEwan či Kazuo Ishiguro.



Knižne Malcolm Bradbury debutoval v roku 1959 románom Eating People Is Wrong (Ľudia sa predsa nejedia), ktorého hlavnou postavou je profesor literatúry na provinčnej univerzite.



V roku 1975 vydal svoj asi najúspešnejší román The History Man, v českom preklade vydaný pod názvom Bořitel dějin. V satirickom románe zachytil život a pôsobenie pokryteckého profesora sociológa Howarda Kirka na fiktívnej univerzite vo Watermouthe.



Cestu doktora Petwortha, britského úradníka, po fiktívnej totalitnej východoeurópskej krajine zobrazil zasa v humorne ladenej próze z roku 1983 Rates of Exchange (Výmenný kurz).



Okrem prózy sa venoval aj písaniu literárnych kritík a esejí. Vydával odborné publikácie o autoroch moderných románov, literárnej histórii a príručky modernej britskej a americkej prózy.



Autor satirických románov Malcolm Bradbury, nositeľ Radu britského impéria, ktorého v roku 2000 povýšili do šľachtického stavu, zomrel 27. novembra 2000 v Norwichi.