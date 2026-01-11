< sekcia Magazín
Malvína je citlivá
Vystupovanie Malvíniek je odmalička sebaisté.
Autor TASR
Bratislava 11. januára (TASR) - Ženské krstné meno Malvína má germánsky pôvod a v preklade znamená "priateľka práva", "spravodlivá". Malvíny, ktoré oslovujeme Malvínka, Malka, majú meniny 11. januára. Na Slovensku toto meno nie je časté.
Vystupovanie Malvíniek je odmalička sebaisté. Sú veľmi citlivé, niekedy až impulzívne. Ťažko nachádzajú rovnováhu a veľakrát veci nadsadzujú, len aby zapôsobili na okolie. Priťahuje ich dramatické umenie.
Malvíny sú spoločensky zamerané ženy a dokonalé hostiteľky. Majú výnimočnú schopnosť prispôsobiť sa, cítia sa dobre takmer všade. Zdravie týchto žien je uspokojivé, ale ak majú nevyváženú životosprávu, riskujú, že priberú. Malvíny by si mali dopriať dostatok spánku.
Ich obľúbená farba je modrá, ochranná rastlina levanduľa, ochranné kamene topás a granát.
