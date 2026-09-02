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Malý plyšový medvedík, veľká pomoc
Pepco rozširuje charitatívnu kampaň do celej Európy.
Autor OTS
Bratislava 2. septembra (OTS) - Malý plyšový medvedík môže teraz pomáhať deťom po celej Európe. Pepco po prvýkrát prináša svoje charitatívne plyšové medvedíky do všetkých 19 krajín, v ktorých pôsobí. Milióny zákazníkov tak dostávajú jednoduchú možnosť podporiť deti a mladých ľudí vo svojich komunitách. Celý zisk z predaja každého charitatívneho medvedíka poputuje na dobročinné účely.
Jeden plyšový medvedík za druhým pomáha deťom po celej Európe
Pepco patrí medzi popredných európskych maloobchodných predajcov cenovo dostupného sortimentu a dnes pôsobí na 19 trhoch. S rozširovaním pôsobenia spoločnosti sa zároveň rozvíjajú aj jej aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V júli Pepco uviedlo charitatívne plyšové medvedíky v novej podobe príveskov vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí.
Charitatívne plyšové medvedíky sú už roky dôležitou súčasťou aktivít Pepco na podporu miestnych komunít. Len minulý rok Pepco vďaka ich predaju na 13 trhoch darovalo viac ako 577 834,28 Eur organizáciám, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom. Aj vďaka zákazníkom Pepco tak mohli tisíce detí po celej Európe využiť vzdelávacie, rozvojové či športové programy a programy zamerané na duševné zdravie.
„V Pepco veríme, že aj malé gestá môžu priniesť veľkú zmenu, ak spojíme svoje sily. Naše charitatívne plyšové medvedíky ponúkajú zákazníkom jednoduchú a dostupnú možnosť, ako pri bežnom nákupe pomôcť deťom v núdzi. Tento rok ich po prvýkrát prinášame na všetkých 19 trhov a zároveň posilňujeme našu podporu miestnym komunitám po celej Európe,“ povedala Carola Okhuijsen, riaditeľka firemnej komunikácie.
Nové zberateľské prívesky v tvare plyšových medvedíkov
Nové plyšové medvedíky majú sviežejší, modernejší dizajn a podobu mäkkých príveskov, ktoré sa dajú jednoducho pripnúť na batoh, kabelku alebo kľúče. Prvými kúskami novej zberateľskej série sú medvedíky s hravými ovocnými motívmi avokáda a melóna. V nasledujúcich mesiacoch k nim pribudnú ďalšie postavičky.
Nová podoba medvedíkov zároveň vystihuje myšlienku kampane: pomoc druhým sa môže začať aj malým každodenným rozhodnutím. Najdôležitejší princíp programu však zostáva rovnaký – celý zisk z predaja každého charitatívneho medvedíka poputuje na dobročinné účely.
Ako predaj medvedíkov podporí miestne komunity
Rozšírením programu na všetky trhy vstupuje iniciatíva do novej etapy. Prostriedky získané z predaja plyšových medvedíkov sa zhromažďujú v spoločnom európskom fonde a následne sa prideľujú charitatívnym partnerom v jednotlivých krajinách podľa miestnych potrieb a dohodnutých priorít projektu.
Celoeurópsky rozmer programu sa tak prepája s podporou konkrétnych potrieb v jednotlivých krajinách. Pepco môže vďaka tomu podporovať projekty, ktoré reagujú na potreby detí a mladých ľudí v komunitách, kde pôsobí, pričom základný cieľ iniciatívy zostáva na všetkých trhoch rovnaký.
Pomoc pre deti na Slovensku
Na Slovensku poputuje zisk z predaja charitatívnych plyšových medvedíkov Pepco Nadácii pre deti Slovenska HODINA DEŤOM. Je to celoročná verejná finančná zbierka na pomoc deťom a jednorodičom na Slovensku. Pomoc je veľmi adresná, smeruje priamo pre jednorodičovské rodiny. Je to kľúčová podpora rozvoja a vzdelávania detí z tohto prostredia.
Prostredníctvom tohto miestneho partnerstva chce Pepco zabezpečiť, aby prostriedky získané vďaka zákazníkom smerovali na iniciatívy, ktoré reagujú na skutočné potreby detí a mladých ľudí v miestnych komunitách.
Jeden plyšový medvedík za druhým pomáha deťom po celej Európe
Pepco patrí medzi popredných európskych maloobchodných predajcov cenovo dostupného sortimentu a dnes pôsobí na 19 trhoch. S rozširovaním pôsobenia spoločnosti sa zároveň rozvíjajú aj jej aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V júli Pepco uviedlo charitatívne plyšové medvedíky v novej podobe príveskov vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí.
Charitatívne plyšové medvedíky sú už roky dôležitou súčasťou aktivít Pepco na podporu miestnych komunít. Len minulý rok Pepco vďaka ich predaju na 13 trhoch darovalo viac ako 577 834,28 Eur organizáciám, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom. Aj vďaka zákazníkom Pepco tak mohli tisíce detí po celej Európe využiť vzdelávacie, rozvojové či športové programy a programy zamerané na duševné zdravie.
„V Pepco veríme, že aj malé gestá môžu priniesť veľkú zmenu, ak spojíme svoje sily. Naše charitatívne plyšové medvedíky ponúkajú zákazníkom jednoduchú a dostupnú možnosť, ako pri bežnom nákupe pomôcť deťom v núdzi. Tento rok ich po prvýkrát prinášame na všetkých 19 trhov a zároveň posilňujeme našu podporu miestnym komunitám po celej Európe,“ povedala Carola Okhuijsen, riaditeľka firemnej komunikácie.
Nové zberateľské prívesky v tvare plyšových medvedíkov
Nové plyšové medvedíky majú sviežejší, modernejší dizajn a podobu mäkkých príveskov, ktoré sa dajú jednoducho pripnúť na batoh, kabelku alebo kľúče. Prvými kúskami novej zberateľskej série sú medvedíky s hravými ovocnými motívmi avokáda a melóna. V nasledujúcich mesiacoch k nim pribudnú ďalšie postavičky.
Nová podoba medvedíkov zároveň vystihuje myšlienku kampane: pomoc druhým sa môže začať aj malým každodenným rozhodnutím. Najdôležitejší princíp programu však zostáva rovnaký – celý zisk z predaja každého charitatívneho medvedíka poputuje na dobročinné účely.
Ako predaj medvedíkov podporí miestne komunity
Rozšírením programu na všetky trhy vstupuje iniciatíva do novej etapy. Prostriedky získané z predaja plyšových medvedíkov sa zhromažďujú v spoločnom európskom fonde a následne sa prideľujú charitatívnym partnerom v jednotlivých krajinách podľa miestnych potrieb a dohodnutých priorít projektu.
Celoeurópsky rozmer programu sa tak prepája s podporou konkrétnych potrieb v jednotlivých krajinách. Pepco môže vďaka tomu podporovať projekty, ktoré reagujú na potreby detí a mladých ľudí v komunitách, kde pôsobí, pričom základný cieľ iniciatívy zostáva na všetkých trhoch rovnaký.
Pomoc pre deti na Slovensku
Na Slovensku poputuje zisk z predaja charitatívnych plyšových medvedíkov Pepco Nadácii pre deti Slovenska HODINA DEŤOM. Je to celoročná verejná finančná zbierka na pomoc deťom a jednorodičom na Slovensku. Pomoc je veľmi adresná, smeruje priamo pre jednorodičovské rodiny. Je to kľúčová podpora rozvoja a vzdelávania detí z tohto prostredia.
Prostredníctvom tohto miestneho partnerstva chce Pepco zabezpečiť, aby prostriedky získané vďaka zákazníkom smerovali na iniciatívy, ktoré reagujú na skutočné potreby detí a mladých ľudí v miestnych komunitách.
O Pepco
Pepco je celoeurópsky maloobchodný predajca cenovo dostupného sortimentu. Prevádzkuje viac ako 4 100 predajní v 19 krajinách a ponúka oblečenie pre celú rodinu, ako aj domáce potreby a hračky za veľmi atraktívne ceny. Spoločnosť vznikla pred 22 rokmi v Poľsku, dnes je súčasťou skupiny Pepco. Pepco v súčasnosti zamestnáva viac ako 31 000 ľudí a mesačne obslúži 36 miliónov zákazníkov. Skupina Pepco obchoduje na Varšavskej burze cenných papierov (WSE: PCO).
www.pepcogroup.eu
Pepco je celoeurópsky maloobchodný predajca cenovo dostupného sortimentu. Prevádzkuje viac ako 4 100 predajní v 19 krajinách a ponúka oblečenie pre celú rodinu, ako aj domáce potreby a hračky za veľmi atraktívne ceny. Spoločnosť vznikla pred 22 rokmi v Poľsku, dnes je súčasťou skupiny Pepco. Pepco v súčasnosti zamestnáva viac ako 31 000 ľudí a mesačne obslúži 36 miliónov zákazníkov. Skupina Pepco obchoduje na Varšavskej burze cenných papierov (WSE: PCO).
www.pepcogroup.eu