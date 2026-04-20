Marcel je rozvážny
Nositeľov tohto mena na Slovensku oslovujeme aj Marcelko, Macko, Maco. Meniny oslavujú 20. apríla.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Mužské meno Marcel má latinský pôvod a jeho význam je "bojovník". Nositeľov tohto mena na Slovensku oslovujeme aj Marcelko, Macko, Maco. Meniny oslavujú 20. apríla.
Marcelovia sa rozhodujú zdanlivo narýchlo, no v skutočnosti ich rozhodnutia dlho dozrievajú. Veľmi dobre vedia využívať svoje schopnosti a kontakty. Preto z nich môžu byť napríklad úspešní obchodní zástupcovia. Ich prístup k ľuďom je individuálny. Majú životnú silu zdatného rysa. Potrebujú hlavne pohyb.
Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Ich šťastné farby sú modrá a žltá, ochranné rastliny žihľava, skalica a šalvia, ochranné kamene ametyst a tyrkys.
