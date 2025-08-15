Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Marcela je čestná

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Marcely sú vnímavé ženy, ktoré pozorne sledujú čo sa okolo nich deje.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Ženské meno Marcela má latinský pôvod a znamená "malá bojovníčka". Nositeľky toho na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme aj Marcelka, Macka, Maca.

Marcely, ktoré oslavujú meniny 15. augusta, sú vnímavé ženy, ktoré pozorne sledujú čo sa okolo nich deje. Sú obetavé, málo ovplyvniteľné a čestné. Veria, že sa naplnia ich tajné sny.

Po štúdiách sa môžu dobre uplatniť v umeleckej oblasti. Marcelky si nadovšetko strážia vlastnú rodinu, rola matky im veľmi pristane. Sú tiež pôvabné a majú príjemné vystupovanie.

Počas života sa nezaoberajú svojím šťastím, ony ho tvoria. Ich životaschopnosť je dobrá, zvládajú vypätie aj únavu.

Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Šťastné farby týchto žien sú čierna a trávovozelená. Ochranné rastliny medovka, baza a divozel, ochranné kamene ametyst, achát a perla.
