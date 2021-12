Jeden z najpopulárnejších spevákov F. Sinatra sa narodil pre 106 rokmi

Na archívnej snímke americký herec a spevák Frank Sinatra. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. decembra (TASR) – Keď nórsky expresionistický maliar EDVARD MUNCH maľoval svoj azda najznámejší obraz Výkrik, nemohol tušiť, že sa raz stane hitom sociálnych sietí a motívom vtipov či karikatúr. Majster zobrazovania úzkosti sa narodil 12. decembra 1863.Pred 200 rokmi prišiel na svet francúzsky prozaik GUSTAVE FLAUBERT, významná osobnosť francúzskeho i svetového realizmu, autor románu Pani Bovaryová. Dielo vyvolalo vo svojej dobe škandál a Flaubert sa musel obhajovať v súdnej sieni.Pred 106 rokmi sa narodil jeden z najpopulárnejších amerických spevákov FRANK SINATRA. Notoricky známe sú jeho piesne New York či My Way.V roku 1800 sa stal Washington hlavným mestom Spojených štátov amerických.A presne pred 120 rokmi sa talianskemu vynálezcovi Guglielmovi Marconimu podarilo prvé bezdrôtové spojenie cez Atlantik.Pred 103 rokmi sa narodil básnik a prozaik ŠTEFAN ŽÁRY, príslušník skupiny slovenských surrealistov. Je autorom zbierok Srdcia na mozaike, Zvieratník, Stigmatizovaný vek, Pečať plných amfor a Pavúk pútnik.K 55. narodeninám dnes kolegovia literáti aj čitatelia môžu zablahoželať básnikovi, prekladateľovi a vydavateľovi PETROVI MILČÁKOVI, autorovi zbierok Záprah pred zimou a Prípravná čiara 57. Pred tridsiatimi rokmi v Levoči, ktorá je bydliskom rodiny Milčákovcov, založil vydavateľstvo Modrý Peter.Pred 31 rokmi po búrlivých rokovaniach a diskusiách plných emócií prijalo Federálne zhromaždenie Česko-Slovenska tzv. kompetenčný zákon, ktorý definoval právomoci inštitúcií v Českej a Slovenskej republike a kompetencie spoločných federálnych orgánov.V roku 1997 utrpelo Slovensko diplomatické fiasko. Na summite prezidentov a premiérov štátov EÚ rozhodlo, že Slovenská republika nebude zaradená do prvej šestice krajín, s ktorými sa mali začať na jar v roku 1998 intenzívne rozhovory o vstupe do Európskej únie. Boli aj takí, čo tvrdili, že ak nás nebudú chcieť na Západe, obrátime sa na Východ.Aj v čase totalitného režimu bol inšpiráciou z východu rusko-kirgizský spisovateľ, dramatik a spisovateľ ČINGIZ AJTMATOV, autor románov Popravisko či Deň dlhší ako ľudský vek. Toto dielo sa stalo na Slovensku aj divadelným hitom. Dnes by mal Ajtmatov 93 rokov.Svoje 75. narodeniny oslavuje bývalý legendárny brazílsky pilot F1 EMERSON FITTIPALDI, dvojnásobný majster sveta z rokov 1972 a 1974.Meno Otília má nemecký pôvod a jeho význam je. Jeho nositeľkám blahoželáme.A napokon trochu optimizmu, pred šiestimi rokmi delegáti z celého sveta schválili v Paríži návrh novej klimatickej dohody. Ide o zatiaľ najvážnejší návrh ako skrotiť globálne otepľovanie, hoci k naplneniu má zatiaľ ďaleko.