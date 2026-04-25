Marek je osobitý

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Mužské meno Marek má latinský pôvod a v preklade znie "bojovník". Meniny majú jeho nositelia 25. apríla a toto meno patrí na Slovensku v súčasnosti medzi menej zaužívané.

Ak chceme Marka výstižne charakterizovať, prirovnáme ho k jeho zvieraciemu totemu, tuleňovi, ktorý nestráca svoj osobitý charakter. City, ktoré muži s týmto menom prejavujú a prijímajú, z nich robia bytosti schopné pochopiť veľa vecí. Markovia sú najmä vľúdni a veľmi vnímaví.

Ich náklonnosť aj láska majú niekoľko odtieňov. V detstve ich netreba nútiť k veľkolepým prejavom lásky, ale je potrebné chápať ich a vedieť vyčítať z ich pohľadu, koho rešpektujú a milujú. V dospelosti by nemali sľubovať, čo nemôžu splniť.

Zdravie majú Markovia vyvážené. Prospeje im piť prírodné ovocné a zeleninové šťavy a vylúčiť jedlá, ktoré zvyšujú hladinu cholesterolu.

Ich obľúbené farby sú tmavomodrá a biela, ochranné rastliny estragón a palina dračia, ochranné kamene achát, karneol a opál.
