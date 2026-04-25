< sekcia Magazín
Marek je osobitý
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Mužské meno Marek má latinský pôvod a v preklade znie "bojovník". Meniny majú jeho nositelia 25. apríla a toto meno patrí na Slovensku v súčasnosti medzi menej zaužívané.
Ak chceme Marka výstižne charakterizovať, prirovnáme ho k jeho zvieraciemu totemu, tuleňovi, ktorý nestráca svoj osobitý charakter. City, ktoré muži s týmto menom prejavujú a prijímajú, z nich robia bytosti schopné pochopiť veľa vecí. Markovia sú najmä vľúdni a veľmi vnímaví.
Ich náklonnosť aj láska majú niekoľko odtieňov. V detstve ich netreba nútiť k veľkolepým prejavom lásky, ale je potrebné chápať ich a vedieť vyčítať z ich pohľadu, koho rešpektujú a milujú. V dospelosti by nemali sľubovať, čo nemôžu splniť.
Zdravie majú Markovia vyvážené. Prospeje im piť prírodné ovocné a zeleninové šťavy a vylúčiť jedlá, ktoré zvyšujú hladinu cholesterolu.
Ich obľúbené farby sú tmavomodrá a biela, ochranné rastliny estragón a palina dračia, ochranné kamene achát, karneol a opál.
