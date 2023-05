Marek Ztracený predstavil novú pieseň Stále věřím

Bratislava 27. mája (TASR) - Marek Ztracený prichádza s novou piesňou Stále věřím, ku ktorej nakrútil aj videoklip. Za produkciou jeho nového singla stojí vyhľadávaný producent Dalibor Cidlinský jr. Emotívne silný videoklip vznikol pod taktovkou Filmzlicincompany. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



"Chcel som sebe i fanúšikom skrátiť čakanie na koncert v Edene a tiež splniť sľub, že im predstavím ešte jednu novú pieseň, ktorá, mimochodom, zaznie i na spomínanom koncerte. Nie je náhoda, že táto pesnička je o snoch a o živote. Myslím si, že sa tak témou, ako aj zvukom hodí k tomu, čo práve prežívam, a myslím si, že by sa v nej publikum mohlo nájsť rovnako ako ja. Spievam v nej o tom, že sny sa skutočne plnia, ale občas trochu inak, než si človek predstavuje, ale aj tak je to pekné," komentuje svoju novinku Ztracený.



Prípravu na tri megakoncerty 16., 17., 18. júna v Edene Marek nepodcenil a urobil to, čo možno ešte nikto pred ním. Namiesto trénovania v skúšobni sa rozhodol usporiadať tri zahrievacie kolá a verejné skúšky, kde si so svojou kapelou i s fanúšikmi ladí formu. O májové koncerty v Lokti (6. 5.), Slavkove (13. 5.) i Ostrave (20. 5.) bol obrovský záujem a vstupenky si kúpili desaťtisíce ľudí.



"Je neuveriteľné, koľko ľudí zaujal nápad so zahrievacími kolami. Keď som prišiel na pódium napríklad v Slavkove a videl som ten dav, zatajil sa mi dych. Je dobre, že sme to urobili. Okrem toho, že som sa ešte pred plánovanou koncertnou pauzou mohol vidieť s fanúšikmi, sme si tiež vyskúšali pár technických vecí, ktoré len tak mimochodom občas nevyšli. Teraz sme naozaj maximálne pripravení a všetci sa majú na čo tešiť. My už nežijeme ničím iným. Je to krásna cesta a užívame si s fanúšikmi každú sekundu," dodáva Ztracený.