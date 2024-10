Marek Ztracený prichádza s novým singlom a ohlásil aj koncertné turné

Bratislava 9. októbra (TASR) - Marek Ztracený prekvapil fanúšikov veľkolepým návratom. Po 16 mesiacoch predstavil novú pieseň Ta bílá ti sluší so svadobnou tematikou. Zároveň spustil predpredaj turné, keď po dvoch rokoch koncertnej pauzy sa vráti na pódiá v rámci budúcoročného Zpátky Tour na dvadsiatich špeciálnych koncertoch po celej Českej republike. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Nový singel Ta bílá ti sluší vznikol v hudobnej produkcii Dalibora Cidlinského jr. Výpravný videoklip natočil Ondřej Urbanec a zahrali si v ňom tiež členovia Ztracenej rodiny, teda fanúšikovia Mareka Ztraceného.



"Je to pieseň, ktorú som zložil hneď na začiatku tejto koncertnej pauzy, asi dva týždne po Edene. Nikdy nejdem k pianu s tým, že zložím pieseň o nejakej konkrétnej téme. Vtedy som si sadol a po chvíli som zistil, že som na svadbe a že tá téma je vlastne veľmi zaujímavá a široká, a mám s ňou nedávnu skúsenosť. Bolo to vlastne mesiac od našej tajnej svadby a bez toho, aby som to plánoval, vznikla v priebehu chvíle táto pieseň," upresňuje pozadie vzniku novinky Marek a dopĺňa: "Tento deň raz prežije takmer každý. Jasné, môžete povedať, že niektorí nikdy, ale nezabúdajte, že niektorí aj viackrát, takže sa to vyrovnáva. Možno spievam práve o vašich pocitoch. Snáď sa pieseň bude páčiť a nemôžem sa dočkať, keď ju fanúšikom zaspievam budúci rok na Zpátky Tour naživo."



Minulý týždeň predstavil Marek novú webstránku www.marekztraceny.cz i svoje nové logo, ktoré ho bude sprevádzať ďalšou etapou jeho hudobnej kariéry. V pondelok 7. októbra začal predaj lístkov na turné a len za prvé dve hodiny sa predalo 70.000 vstupeniek.