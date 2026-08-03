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Marek Ztracený vydáva nový singel Obuj si mé boty
Vznikol ako pozvánka na jeho koncert na Letenskej pláni, ktorý sa uskutoční už 7. augusta.
Autor TASR
Bratislava 3. augusta (TASR) - Marek Ztracený predstavuje nový singel Obuj si mé boty, ktorý vznikol ako pozvánka na jeho koncert na Letenskej pláni, ktorý sa uskutoční už 7. augusta. Skladba nadväzuje na jeho dlhodobú autorskú tvorbu, ktorá kombinuje silné texty, zrozumiteľné témy a melodickú prístupnosť. Autorom piesne je tradične Marek Ztracený a hudobnú produkciu viedol Johannes Herbst vo svojom štúdiu vo Viedni. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Pieseň vznikla spontánne v priebehu jedinej noci. „Zložil som ju pred pár dňami v noci a hneď ráno som vyrazil do štúdia,“ spomína Ztracený. Nahrávanie prebehlo neobvykle rýchlo - celý proces trval dva dni, čo je oproti bežnej praxi výrazne kratší čas. „Všetko išlo až neuveriteľne ľahko a jasne,“ dodáva.
Tematicky sa skladba venuje pohľadu na druhých ľudí a ich životné príbehy. „Obuj si mé boty je pesnička o tom, aké ľahké je súdiť druhých bez toho, aby sme poznali ich príbeh. Pripomína, že než niekoho odsúdime, mali by sme sa najskôr skúsiť pozrieť na svet jeho očami alebo si - obrazne povedané - obuť jeho topánky,“ hovorí.
Hoci skladba vychádza z jeho osobných skúseností, zdôrazňuje, že nejde o protestný song ani o moralizovanie - cieľom je priniesť poslucháčom jednoduché a zrozumiteľné posolstvo.
Obuj si mé boty má všetky predpoklady zaradiť sa medzi Ztraceného výrazné single. Kombinuje modernú produkciu, jasnú melódiu a úprimnosť, ktorá je pre jeho tvorbu typická. Pieseň zaznie prvýkrát naživo na koncerte na Letenskej pláni, ktorý bude jedným z najväčších českých hudobných projektov tohto roka.
„Rád by som požiadal fanúšikov, aby sa ju naučili pred koncertom a zaspievali si ju so mnou, ako by ju poznali už roky,“ dodáva spevák.
Pieseň vznikla spontánne v priebehu jedinej noci. „Zložil som ju pred pár dňami v noci a hneď ráno som vyrazil do štúdia,“ spomína Ztracený. Nahrávanie prebehlo neobvykle rýchlo - celý proces trval dva dni, čo je oproti bežnej praxi výrazne kratší čas. „Všetko išlo až neuveriteľne ľahko a jasne,“ dodáva.
Tematicky sa skladba venuje pohľadu na druhých ľudí a ich životné príbehy. „Obuj si mé boty je pesnička o tom, aké ľahké je súdiť druhých bez toho, aby sme poznali ich príbeh. Pripomína, že než niekoho odsúdime, mali by sme sa najskôr skúsiť pozrieť na svet jeho očami alebo si - obrazne povedané - obuť jeho topánky,“ hovorí.
Hoci skladba vychádza z jeho osobných skúseností, zdôrazňuje, že nejde o protestný song ani o moralizovanie - cieľom je priniesť poslucháčom jednoduché a zrozumiteľné posolstvo.
Obuj si mé boty má všetky predpoklady zaradiť sa medzi Ztraceného výrazné single. Kombinuje modernú produkciu, jasnú melódiu a úprimnosť, ktorá je pre jeho tvorbu typická. Pieseň zaznie prvýkrát naživo na koncerte na Letenskej pláni, ktorý bude jedným z najväčších českých hudobných projektov tohto roka.
„Rád by som požiadal fanúšikov, aby sa ju naučili pred koncertom a zaspievali si ju so mnou, ako by ju poznali už roky,“ dodáva spevák.