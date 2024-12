Marek Ztracený: Zlatý slávik je pre mňa to najcennejšie

Bratislava 1. decembra (TASR) - Česká republika žila tento víkend hudbou, v piatok večer (29. 11.) sa uskutočnil vo Forume Karlín galavečer vyhlásenia populárnej ankety Český slavík. V 62. ročníku zlatých slávikov získali Ewa Farna, Marek Ztracený a skupina Kabát, do Siene slávy uviedli legendárnu speváčku Martu Kubišovú.



Prvou na pódiu bola Ewa Farna a je to jej tretí zlatý slávik. Najväčším zážitkom pre ňu v tomto roku bolo vystúpenie ako predskokanky na dvoch českých koncertoch Eda Sheerana 27. a 28. júla v Hradci Králové. Čo všetko prebehne speváčke hlavou, keď zaznie jej meno a kráča pre cenu?



"Chcela som sa nadýchnuť a nešlo to, to bolo prvé, keď som na pódium vyšla. Potom som si povedala, že som si nič nepripravila, neviem čo budem hovoriť, potom pán Donutil skoro pustil tú cenu na zem, chcela som ju chytiť, bolo to také zmätočné a to ma uvoľnilo. Vystúpenie pred Edom Sheeranom bola veľká pocta, bolo super tam byť, pre nás je ale cennejšie byť v zákulisí a sledovať, ako tá svetová produkcia funguje," povedala pre TASR zlatá Ewa Farna.



Štvrtýkrát v rade získal zlatú sošku spevák Marek Ztracený. Za pesničku Ta bílá ti sluší získal navyše aj cenu za najobľúbenejšiu pieseň poslucháčov Rádia Impulz. Pre rok 2025 ohlásil veľkolepé Zpátky Tour 2025.



"Je to pre mňa to najcennejšie, lebo tento rok som nedal fanúšikom žiadnu výzvu. O to viac ma to teší, o to viac je to zvláštne a o to viac ma to zaväzuje budúci rok im to vrátiť aj s úrokmi na našich koncertoch, ktoré máme v pláne. Teraz je už predaných 120.000 vstupeniek a stále to stúpa. Kapacita je 150.000, vyzerá to, že to bude veľké a hodlám sa na to poriadne pripraviť. Nie je to o predaných vstupenkách, je to vždy o tom, či sa ľudia chcú vrátiť, keď odchádzajú z koncertu a ja preto urobím všetko, to by ste mali vedieť," hovorí pre TASR Marek.



Prekvapenie prišlo v kategórii skupiny. Prvý bol Kabát, ktorý na galavečer neprišiel, druhá bola skupina Chinaski, tretia skupina Mirai. Chinaski vyhrali anketu v roku 2005, za roky 2017 a 2018 boli na treťom mieste. Kapela pripravuje novú platňu a budúci rok koncerty na futbalových štadiónoch.



"Je to krásne prekvapenie, vôbec sme s tým nepočítali, ani som si nepripravil žiadnu reč. Už som si bol istý, že na pódium nepôjdeme. Ale je to fakt skvelé. Som veľmi rád kvôli relatívne novým chlapcom v kapele, že to, čo robíme, má nejaký zmysel, ľudí to zaujíma, neustále to funguje, cítim čisté šťastie," uviedol pre TASR šéf striebornej kapely Chinaski Michal Malátný.