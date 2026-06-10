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Margaréta je krehká
Margarétky ľahko strácajú odvahu a sú veľmi jemné a citlivé.
Autor TASR
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Bratislava 9. júna (TASR) - Ženské meno Margaréta má orientálny pôvod a jeho význam je "perla". Nositeľky tohto nie bežne zaužívaného mena oslovujeme Margarétka, Grétka a meniny majú 10. júna.
Margarétky ľahko strácajú odvahu a sú veľmi jemné a citlivé. Sú schopné vložiť sa do nejakej záležitosti s presvedčením, no nie vždy sú dôsledné. Margaréty sú jemné ženy. Z očí im možno vyčítať prísľub veľkej, aj keď trochu plachej lásky.
Bývajú životaschopné, ich zdravie sa však vyznačuje kolísavosťou. Raz sa cítia dobre, na druhý deň nie. Prospeje im, ak budú piť menej kávy.
Obľúbené farby Margaréty sú svetlozelená, svetlomodrá a biela. Ochranné rastliny skorocel, pľúcnik, ochranné kamene akvamarín, smaragd a jaspis.
Margarétky ľahko strácajú odvahu a sú veľmi jemné a citlivé. Sú schopné vložiť sa do nejakej záležitosti s presvedčením, no nie vždy sú dôsledné. Margaréty sú jemné ženy. Z očí im možno vyčítať prísľub veľkej, aj keď trochu plachej lásky.
Bývajú životaschopné, ich zdravie sa však vyznačuje kolísavosťou. Raz sa cítia dobre, na druhý deň nie. Prospeje im, ak budú piť menej kávy.
Obľúbené farby Margaréty sú svetlozelená, svetlomodrá a biela. Ochranné rastliny skorocel, pľúcnik, ochranné kamene akvamarín, smaragd a jaspis.