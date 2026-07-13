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Pondelok 13. júl 2026
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Margita je nezvyčajne činorodá

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Nevedia sa zastaviť a na chvíľu si odpočinúť.

Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) - Ženské meno Margita má orientálny pôvod a význam mena je "perla". Nositeľky tohto ojedinelého mena oslovujeme Gitka, Margitka, Margot.

Margity, ktoré oslavujú meniny 13. júla, sú nezvyčajne činorodé. Nepoznajú oddych. Nevedia sa zastaviť a na chvíľu si odpočinúť. Ich prirodzený stav je stres, preto si na plecia naložia množstvo úloh. Tieto ženy rady vyhľadávajú spoločnosť. Záleží im na názore blízkych ľudí. V záležitostiach lásky sú opatrné. Vždy stoja po boku svojich priateľov.

Bývajú životaschopné, zdravie mávajú nestále. Raz sa cítia dobre, na druhý deň nie. V ich jedálnom lístku by nemalo chýbať chudé mäso ani ryby.

Obľúbené farby Margity sú svetlozelená, svetlomodrá a biela, ochranné rastliny pľúcnik, túžobník, ochranné kamene akvamarín, ametyst a smaragd.
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