Bratislava 4. novembra (TASR) - Jedna z najobľúbenejších slovenských speváčok Mária Čírová ohlásila koncertné turné Moje Vianoce. Začne ho v Trnave a ukončí v Poprade. Aj tento rok prinesie vianočnú atmosféru a emotívny hudobný zážitok do deviatich slovenských miest. Pre mnohých fanúšikov sú jej koncerty tradičnou súčasťou Vianoc. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Speváčka, klaviristka a skladateľka Mária Čírová prichádza po krátkej pauze a intenzívnej príprave so sériou trinástich koncertov, ktoré začne dvoma vystúpeniami 1. decembra v rodnej Trnave. Ďalšími zastávkami budú 3. 12. Liptovský Mikuláš, 6. 12. Banská Bystrica, 8. 12. dva koncerty v Nitre, 10. 12. Trenčín, 13. 12. a 14. 12. Bratislava, 15. 12. dva koncerty v Žiline, 17. 12. a 18. 12. Košice. Záverečné vystúpenie bude 19. 12. V Poprade.



Koncerty Moje Vianoce sú magickou hudobnou skúsenosťou. Tento rok na pódiu vystúpi Čírová nielen s celou svojou kapelou, ale aj so sláčikovým kvartetom, speváckym zborom, vokalistami a dychovou sekciou. Ponúkne tradičné vianočné skladby, svetové a slovenské koledy aj svoje najväčšie hity.



"Moje Vianoce nie sú pre mňa len o hudbe. Sú o zastavení sa v tomto hektickom čase, o tom, aby sme sa nadýchli a zamerali na to najdôležitejšie - ľudskosť, empatiu a radosť zo spoločných chvíľ. Už 12 rokov sú moje vianočné koncerty symbolom lásky, pohody a rodinného pokoja a stali sa tradíciou pre mnohé rodiny na Slovensku," uviedla speváčka.