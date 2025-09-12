< sekcia Magazín
Mária je súcitná
Dominantnými vlastnosťami týchto žien je vôľa, citlivosť, mravnosť a aktívnosť.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Ženské meno Mária má hebrejský pôvod a voľný preklad znie "milovaná Bohom". V rôznych podobách je meno Mária rozšírené po celom svete a je to jedno z najbežnejších ženských mien. Nositeľky oslovujeme prevažne Maja, Majka, Mia, Mara. Márie majú meniny 12. septembra.
Dominantnými vlastnosťami týchto žien je vôľa, citlivosť, mravnosť a aktívnosť. Svoj nesúhlas dokážu dať dôrazne najavo. Márie sú rozhodné, priateľské, súcitné a majú v sebe výrazný dynamizmus.
Zvyčajne sú veľmi dobré študentky, obľubujú hlavne klasické štúdium. Priťahuje ich povolanie, kde treba odovzdávať veľa zo seba.
Márie zaujíma všetko, čo sa týka sociálnej oblasti a veľmi im pristane úloha matky. Sú vitálne a majú pevné zdravie. V strave by si mali dopĺňať najmä vitamíny skupiny B a draslík.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby Márie sú oranžová, modrá a sivá. Ochranné rastliny čakanka, fenikel a palina, kamene jaspis a nefrit.
