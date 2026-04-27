< sekcia Magazín
Marián Ferenc z kapely ElevenHill debutuje so sólovým singlom Potopa
Autor TASR
Prešov 27. apríla (TASR) - Spevák a skladateľ Marián Ferenc, známy z pôsobenia v prešovskej kapele ElevenHill, prichádza so svojím sólovým debutom Potopa. Autormi hudby sú Marián Ferenc a Radoslav Hanzel (Komajota, ElevenHill). Autorom textu je jeden z najuznávanejších slovenských textárov Vlado Krausz. TASR informoval PR manažér Jozef Šebo.
Zaujímavosťou tejto nahrávky je, že slová k piesni vznikli už pred desiatimi rokmi na základe prvotného hudobného nápadu. Skutočnosť, že text ani po dekáde nestratil nič zo svojej aktuálnosti, potvrdzuje jeho nadčasovosť. Skladba sa nahrávala v košickom Musicology Studios. Na nahrávaní sa podieľali aj členovia skupiny IMT Smile - gitarista Viktor Špak a Pavol Jeňo, ktorý sa okrem inštrumentálnej časti postaral aj o koprodukciu spolu s Mariánom Ferencom. K nahrávke vokálom prispel aj Mariánov deväťročný syn Christhoper.
Marián predstavil nový singel symbolicky 22. apríla, kedy si svet pripomenul Deň Zeme. Výber dátumu nebol náhodný, lebo skladba je zamyslením sa nad vzťahom človeka k planéte, k sebe samému a k ďalším generáciám, ktoré prídu po nás.
