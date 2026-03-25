Marián je vášnivý

Bratislava 24. marca (TASR) - Mužské meno Marián má latinský pôvod a jeho význam je "patriaci rímskemu rodu Mariovcov". Nositeľov tohto pomerne obľúbeného mena oslovujeme napríklad Maroš, Maroško, Majko.
Mariánovia, ktorí oslavujú meniny 25. marca, očakávajú veľa dôkazov lásky a oddanosti, no odpovedajú na ne dosť rezervovane. Ľahko strácajú odvahu, najmä keď sa dostaví neúspech, a niekedy sa správajú zatrpknuto. Sú vášniví, ich inteligencia je prenikavá, presná a rýchla.
Sú veľmi životaschopní. Mali by jesť veľa surovej zeleniny, kuracieho mäsa a rýb, aby sa udržali dlho v kondícii.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Ich šťastné farby sú fialová a červená. Ochranné rastliny púpava, chmeľ, ochranné kamene diamant a jaspis.
