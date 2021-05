Marián Vanek, karikaturista, prozaik, autor Jurošíka, má 80 rokov

Bratislava 3. mája (TASR) - S menom Mariána Vaneka sa najčastejšie spája postavička zbojníka Jurošíka, ktorý zabával deti i dospelých divákov prostredníctvom rovnomenného animovaného seriálu. Zmysel pre humor pretavil Vanek však nielen do kresieb, karikatúr či ilustrácií, ale aj do literárnych útvarov - v roku 1966 knižne debutoval zbierkou satirických poviedok Hurá.



Karikaturista, ilustrátor, scénický výtvarník, ale aj prozaik a autor kníh pre deti bude mať v pondelok 3. mája 80 rokov.



Marián Vanek sa narodil 3. mája 1941 v Bratislave. Po absolvovaní bratislavskej Strednej školy umeleckopriemyselnej sa venoval umeleckej tvorbe. Pôsobil ako karikaturista, scénický výtvarník a spisovateľ. Satiricko-politické kresby uverejňoval v Kultúrnom živote, Smene a v Roháči. Ako spisovateľ debutoval zbierkou poviedok Hurá (1966), v ktorej parodoval nielen seba, ale aj totalitnú moc v bývalom Československu. Spolu s Tomášom Janovicom sa podieľal na detskej knihe (Ne)ukradni tri vajcia (1968).



Po invázii vojsk Sovietskeho zväzu a Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 sa začali Vanekove problémy s komunistickou mocou. V roku 1969 stihol vydať knižne karikatúry pod názvom Recesník Mariána Vaneka, ale ešte v tom istom roku zatvorili po troch dňoch jeho autorskú výstavu v Galérii Cypriána Majerníka.



Predstaviteľom totalitnej moci prekážali jeho karikatúry s postavičkou v okuliaroch a plešinou, ktorá stála za rečníckou tribúnou a hlásala sparodované komunistické heslá. Vaneka vyhodili zo zväzu výtvarníkov a s ťažkosťami si hľadal zamestnanie. Napokon pracoval v divadelných dielňach, najprv ako robotník, neskôr ako dekoračný maliar.



K umeleckej a publikačnej činnosti sa Marián Vanek oficiálne vrátil po roku 1989. V roku 1990 vydal Kalendár '68, humoristické knihy s názvom Televízne noviny (1990) a kreslenú knihu humoru Tribúny (1990). Politické fejtóny uverejnil v knihách ...a nikdy inak! (1994) či Vtiposaury (1995). Pre deti napísal knihy rozprávok Malá slonokniha (1991), Hádankové rozcvičky pre šikovné hlavičky (1996).



Medzi jeho najznámejšie dielo patrí Jurošík. Prefíkaného zbojníka nielen kreslil, ale vymyslel aj príbehy, v ktorých Jurošík vždy prekabáti zemepána. Príbehy o Jurošíkovi začal pod cudzím menom písať a kresliť ešte v období normalizácie a plánovala sa aj ich filmová podoba. Po prevalení, že autorom je Vanek, sa projekt však nerealizoval. Ako animovaný večerníčkový seriál sa Jurošík nakrúcal v rokoch 1991 - 1993 a 2010 - 2011 pod režisérskou taktovkou Jaroslava Barana. Hlas animovaným postavičkám v seriáli neopakovateľne prepožičal herec Stano Dančiak. V roku 2010 sa Jurošík dočkal aj knižnej podoby.