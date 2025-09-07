Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
Marianna je oddaná

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Ženské meno Marianna pochádza z latinského mena Marianus a v preklade znamená "patriaca rímskemu rodu Mariovcov". Na Slovensku bolo toto meno zaužívané a jeho nositeľky oslovujeme Marianka, Majka, Maja.

Marianny, ktoré oslavujú meniny 7. septembra, sú ženy vytrvalé a neoblomné. Majú sklon uzatvárať sa do seba a nepokladajú za vhodné prejaviť vždy svoje názory a city. Ak sa stanú matkami, správajú sa k deťom oddane a dôsledne.

Obyčajne sú Marianny dobré, bezproblémové študentky a priťahuje ich povolanie, v ktorom treba zo seba veľa odovzdať. Pracujú napríklad ako učiteľky alebo ošetrovateľky. Prioritné však u nich zostáva poslanie matky. Pre tieto ženy je najdôležitejšie rozdávať lásku, porozumenie a pomáhať druhým. Majú v sebe prirodzenú mravnosť, ktorá sa prejavuje v rozhodujúcich situáciách.

Marianny disponujú veľkou vitalitou a pevným zdravím. Problémy môžu mať s pokožkou. Ovplyvňuje ich planéta Merkúr.

Ich šťastné farby sú oranžová, modrá a sivá. Ochranné rastliny čakanka, fenikel a palina, kamene jaspis a nefrit.
