< sekcia Magazín
Marianna je oddaná
Ich šťastné farby sú oranžová, modrá a sivá. Ochranné rastliny čakanka, fenikel a palina, kamene jaspis a nefrit.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. septembra (TASR) - Ženské meno Marianna pochádza z latinského mena Marianus a v preklade znamená "patriaca rímskemu rodu Mariovcov". Na Slovensku bolo toto meno zaužívané a jeho nositeľky oslovujeme Marianka, Majka, Maja.
Marianny, ktoré oslavujú meniny 7. septembra, sú ženy vytrvalé a neoblomné. Majú sklon uzatvárať sa do seba a nepokladajú za vhodné prejaviť vždy svoje názory a city. Ak sa stanú matkami, správajú sa k deťom oddane a dôsledne.
Obyčajne sú Marianny dobré, bezproblémové študentky a priťahuje ich povolanie, v ktorom treba zo seba veľa odovzdať. Pracujú napríklad ako učiteľky alebo ošetrovateľky. Prioritné však u nich zostáva poslanie matky. Pre tieto ženy je najdôležitejšie rozdávať lásku, porozumenie a pomáhať druhým. Majú v sebe prirodzenú mravnosť, ktorá sa prejavuje v rozhodujúcich situáciách.
Marianny disponujú veľkou vitalitou a pevným zdravím. Problémy môžu mať s pokožkou. Ovplyvňuje ich planéta Merkúr.
Ich šťastné farby sú oranžová, modrá a sivá. Ochranné rastliny čakanka, fenikel a palina, kamene jaspis a nefrit.
Marianny, ktoré oslavujú meniny 7. septembra, sú ženy vytrvalé a neoblomné. Majú sklon uzatvárať sa do seba a nepokladajú za vhodné prejaviť vždy svoje názory a city. Ak sa stanú matkami, správajú sa k deťom oddane a dôsledne.
Obyčajne sú Marianny dobré, bezproblémové študentky a priťahuje ich povolanie, v ktorom treba zo seba veľa odovzdať. Pracujú napríklad ako učiteľky alebo ošetrovateľky. Prioritné však u nich zostáva poslanie matky. Pre tieto ženy je najdôležitejšie rozdávať lásku, porozumenie a pomáhať druhým. Majú v sebe prirodzenú mravnosť, ktorá sa prejavuje v rozhodujúcich situáciách.
Marianny disponujú veľkou vitalitou a pevným zdravím. Problémy môžu mať s pokožkou. Ovplyvňuje ich planéta Merkúr.
Ich šťastné farby sú oranžová, modrá a sivá. Ochranné rastliny čakanka, fenikel a palina, kamene jaspis a nefrit.