Marína je vytrvalá

Bratislava 7. decembra (TASR) - Ženské meno Marína má latinský pôvod a znamená "morská". S nositeľkami tohto krstného mena sa v súčasnosti na slovenskom území nestretáme často. Oslovujeme ich prevažne Marínka, Marka.
Maríny, ktoré oslavujú meniny 8. decembra, nemajú ľahkú povahu. Keď ich skúmame zblízka, všimneme si, že ide o veľmi odhodlané bytosti, vytrvalé v práci, trochu podozrievavé, no rozhodné. Zvyčajne bývajú Maríny výborné študentky, obľubujúce klasické štúdium. Ak majú iný názor ako ich vyučujúci, veľmi otvorene to dajú najavo. Sú dosť tvrdohlavé a neúspechy ich trápia.
Zároveň sú zraniteľné, citlivé, trpezlivé, aj strohé, najmä, ak sa nahnevajú. Tieto ženy sú dokonale spokojné v spoločnosti, ale nepotrebujú pre svoj život veľa priateľov. Napĺňa alebo priťahuje ich miesto opatrovateľky.
Maríny sú pomerne vitálne a majú pevné zdravie. Môžu sa však u nich vyskytnúť problémy s obličkami, aj preto by mali dbať na dostatočný prísun tekutín.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú biela a modrá. Ochranné rastliny valeriána a čakanka, ochranné kamene citrín a nefrit.
