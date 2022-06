M. Zinnerová, autorka seriálu My všichni školou povinní, má 80 rokov

Brno/Bratislava 21. júna (TASR) - Ako autorka scenára sa Markéta Zinnerová podieľala na známych seriáloch Tajemství proutěného košíku, My všichni školou povinní a Kde padají hvězdy. Pre deti a mládež napísala mnohé prózy, rozprávky či rozhlasové hry. Česká spisovateľka, scenáristka a dramaturgička bude mať v utorok 21. júna 80 rokov.



Markéta Zinnerová, rodená Vydrová, sa narodila 21. júna 1942 v Brne. Maturovala na Jedenásťročnej strednej škole v Liberci, po ktorej absolvovala nadstavbové štúdium osvety v Prahe. Pracovala v osvetových zariadeniach v Liberci a v Sokolove a v rokoch 1962 - 1964 bola sprievodkyňou vo vlakoch Československých štátnych dráh (ČSD). Od druhej polovici 60. rokov minulého storočia písala pre časopisy Květy a Mladý svět.



V roku 1971 začala pracovať ako dramaturgička literárno-dramatického vysielania pre deti mládež v Československej televízii. V rokoch 1981 - 1985 diaľkovo vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. V 80. rokoch pracovala v Československom rozhlase a začiatkom 90. rokov pôsobila ako metodička v detskom domove.



Po vydaní kníh pre mladších čitateľov ako napríklad Zbytky mléčné dráhy (1965), Jízdenka na prázdniny (1970), Děti z Pařízkova (1974), sa Markéta Zinnerová scenáristicky podieľala na známom celovečernom filme, psychologickej dráme režiséra Juraja Herza Den pro mou lásku (1976), v ktorom hlavné postavy stvárnili Marta Vančurová a Vlastimil Harapes.



O dva roky neskôr začala jej spolupráca s režisérom Ludvíkom Rážom, s ktorým ako scenáristka spolupracovala na seriáli Tajemství proutěného košíku (1978). S režisérom sa ako scenáristka podieľala aj na svojom najznámejšom a divácky najobľúbenejšom seriáli My všichni školou povinní (1984), v ktorom účinkovali Miroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiří Bartoška či Jana Šulcová. Hlavného detského hrdinu, hyperaktívneho prváčika Jirku Olivu, ktorý zažíva neľahké situácie so svojou učiteľkou, stvárnil Milan Šimáček.



Aj televízne filmy Chvíle pro píseň trubky (1981), Holka na krátkou trať (1985), Nevěsta (1986), Tchýně (1986) alebo Vzpomínka na břehu moře (1990) nakrútili podľa scenárov Markéty Zinnerovej.



Z prozaickej tvorby úspešnej scenáristky zarezonoval aj román odohrávajúci sa v detskom domove Indiáni z Větrova (1979), alebo rozprávkové knihy Hehe a Chichi, dva ušatí kamarádi (1974) alebo Každý večer s kočkou Lindou (1992).



V roku 1996 nakrútil režisér Jan Hřebejk podľa Zinnerovej scenára seriál Kde padají hvězdy, ktorý autorka prepracovala aj na rovnomenný román.



Markéta Zinnerová sa podieľala aj na scenári k filmu Bolero (2004) režiséra F. A. Brabca a na základe jej knihy Čtyři uši na mezi vznikol v roku 2004 tiež rovnomenný animovaný televízny večerníček.