Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. júl 2026Meniny má Marta
< sekcia Magazín

Marta je výkonná

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Význam mena je "pani domu, starostlivá gazdinka".

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. júla (TASR) - Marta je biblické ženské meno s aramejským pôvodom. Význam mena je "pani domu, starostlivá gazdinka". Najčastejšie tieto dámy a dievčatá oslovujeme Martička, Martuška, Maťa, Maťka a meniny oslavujú 29. júla.

Osobnosť nositeliek mena Marta charakterizuje najmä výkonnosť a komunikatívnosť. Sú tiež neústupčivé, silné, rýchle a rozhodné.

V detstve sú bližšie skôr k otcovi ako k matke. V dospelosti nepodľahnú ľahko vzplanutiam a vopred si premyslia svoje správanie. Manželstvo je pre ne väčšinou veľmi dôležité. Nedôverujú veľmi iným a nenadväzujú ľahko priateľské vzťahy. Prospeje im plávanie, najlepšie v mori, lebo potrebujú najmä jód.

Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Šťastné farby týchto žien sú fialová, žltá a modrá. Ochranné rastliny žihľava, šalvia a skalica.
.

Neprehliadnite

VIDEO: PÁTRANIE PO CHLAPCOVI SA SKONČILO: Našli ho živého

TRAGÉDIA: Slovenský cyklista v USA zahynul po zrážke s autom

Bojnická zoo privítala 26-miliónteho návštevníka

Premiér: Nemocnica v Martine by mohla prijímať pacientov v roku 2028