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Marta je výkonná
Význam mena je "pani domu, starostlivá gazdinka".
Autor TASR
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Bratislava 29. júla (TASR) - Marta je biblické ženské meno s aramejským pôvodom. Význam mena je "pani domu, starostlivá gazdinka". Najčastejšie tieto dámy a dievčatá oslovujeme Martička, Martuška, Maťa, Maťka a meniny oslavujú 29. júla.
Osobnosť nositeliek mena Marta charakterizuje najmä výkonnosť a komunikatívnosť. Sú tiež neústupčivé, silné, rýchle a rozhodné.
V detstve sú bližšie skôr k otcovi ako k matke. V dospelosti nepodľahnú ľahko vzplanutiam a vopred si premyslia svoje správanie. Manželstvo je pre ne väčšinou veľmi dôležité. Nedôverujú veľmi iným a nenadväzujú ľahko priateľské vzťahy. Prospeje im plávanie, najlepšie v mori, lebo potrebujú najmä jód.
Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Šťastné farby týchto žien sú fialová, žltá a modrá. Ochranné rastliny žihľava, šalvia a skalica.
Osobnosť nositeliek mena Marta charakterizuje najmä výkonnosť a komunikatívnosť. Sú tiež neústupčivé, silné, rýchle a rozhodné.
V detstve sú bližšie skôr k otcovi ako k matke. V dospelosti nepodľahnú ľahko vzplanutiam a vopred si premyslia svoje správanie. Manželstvo je pre ne väčšinou veľmi dôležité. Nedôverujú veľmi iným a nenadväzujú ľahko priateľské vzťahy. Prospeje im plávanie, najlepšie v mori, lebo potrebujú najmä jód.
Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Šťastné farby týchto žien sú fialová, žltá a modrá. Ochranné rastliny žihľava, šalvia a skalica.