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Marta Kubišová sa vrátila do štúdia, nahrávala s Igorom Orozovičom
Sisyfá je titulná autorská pieseň z pripravovaného druhého štúdiového albumu Igora Orozoviča.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Supraphon vydáva nový singel Igora Orozoviča Sisyfá s výnimočným hosťovaním Marty Kubišovej. Titulná skladba pripravovaného druhého štúdiového albumu Igora Orozoviča je už dostupná na všetkých hlavných streamovacích platformách, sprevádza ju tiež lyric video. Rovnomenný album vyjde v polovici septembra tohto roka. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Sisyfá je titulná autorská pieseň z pripravovaného druhého štúdiového albumu Igora Orozoviča. Intímna balada o vytrvalosti, zmierení a tichej sile každodennosti sa dotýka viery v seba i v to, čo nás presahuje. Ústrednou postavou je žena, ktorá svoj kameň osudu nesie s pokojom a nadhľadom - nie ako trest, ale ako prirodzenú súčasť života. Antický motív sa mení na meditáciu o ľudskom údele a básnivý nejednoznačný text zároveň pozýva poslucháča k osobnej interpretácii.
Skladba prepája striedmu hudobnú impresiu a odľahčený rytmus dáva priestor vyniknúť minimalistickému, jasne tesanému textu. Výnimočnú polohu piesni dodáva hosťujúca Marta Kubišová, ktorej účasť je ojedinelým návratom do nahrávacieho štúdia. Hlas legendárnej speváčky prináša do piesne jedinečnú hĺbku, skrytú vnútornú žiaru i silnú ľudskú skúsenosť. S Igorom Orozovičom ju spája dlhodobé priateľstvo i spolupráca na inscenácii Touha jménem Einodis v Divadle Ungelt či na projekte Marta na Letnej scéne Múzea Kampa.
Igor Orozovič k piesni poznamenal: „Sisyfá je pre mňa taký malý klenot. Väčšinu textov musím dlho nosiť v hlave, vracať sa k nim a niekedy ich doslova vysedieť i niekoľko mesiacov. Pri Sisyfe to však bolo iné. Bol som práve na dovolenke a niekoľko dní som sa snažil nájsť správne slová k hudbe, ktorá vo mne vyvolávala veľmi zvláštnu, ťažko opísateľnú náladu. Keď mesto zaspalo, vyrazil som na nočnú prechádzku k oceánu a nechal som tú atmosféru na seba naplno pôsobiť. Cestou späť sa mi zrazu začali objavovať prvé obrazy, motívy a vety, ktoré prirodzene nadväzovali na emóciu ukrytú v piesni.“
Sisyfá je titulná autorská pieseň z pripravovaného druhého štúdiového albumu Igora Orozoviča. Intímna balada o vytrvalosti, zmierení a tichej sile každodennosti sa dotýka viery v seba i v to, čo nás presahuje. Ústrednou postavou je žena, ktorá svoj kameň osudu nesie s pokojom a nadhľadom - nie ako trest, ale ako prirodzenú súčasť života. Antický motív sa mení na meditáciu o ľudskom údele a básnivý nejednoznačný text zároveň pozýva poslucháča k osobnej interpretácii.
Skladba prepája striedmu hudobnú impresiu a odľahčený rytmus dáva priestor vyniknúť minimalistickému, jasne tesanému textu. Výnimočnú polohu piesni dodáva hosťujúca Marta Kubišová, ktorej účasť je ojedinelým návratom do nahrávacieho štúdia. Hlas legendárnej speváčky prináša do piesne jedinečnú hĺbku, skrytú vnútornú žiaru i silnú ľudskú skúsenosť. S Igorom Orozovičom ju spája dlhodobé priateľstvo i spolupráca na inscenácii Touha jménem Einodis v Divadle Ungelt či na projekte Marta na Letnej scéne Múzea Kampa.
Igor Orozovič k piesni poznamenal: „Sisyfá je pre mňa taký malý klenot. Väčšinu textov musím dlho nosiť v hlave, vracať sa k nim a niekedy ich doslova vysedieť i niekoľko mesiacov. Pri Sisyfe to však bolo iné. Bol som práve na dovolenke a niekoľko dní som sa snažil nájsť správne slová k hudbe, ktorá vo mne vyvolávala veľmi zvláštnu, ťažko opísateľnú náladu. Keď mesto zaspalo, vyrazil som na nočnú prechádzku k oceánu a nechal som tú atmosféru na seba naplno pôsobiť. Cestou späť sa mi zrazu začali objavovať prvé obrazy, motívy a vety, ktoré prirodzene nadväzovali na emóciu ukrytú v piesni.“