< sekcia Magazín
Martin aj Maroš sú nepokojné a zvedavé bytosti
Martinovia aj Marošovia sú nepokojné bytosti. Vždy sú napätí, bojazliví, pripravení kedykoľvek ujsť zo začatého boja.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Mužské meno Martin má latinský pôvod a v preklade znamená "zasvätený bohu Martovi" (rímske božstvo vojny). Meno Martin patrí medzi obľúbené na Slovensku a jeho nositeľov oslovujeme Maťo, Maťko, Martinko. Meniny oslavujú 11. novembra.
Martinovia aj Marošovia sú nepokojné bytosti. Vždy sú napätí, bojazliví, pripravení kedykoľvek ujsť zo začatého boja. Títo introverti sú však veľmi zvedaví, niekedy až priveľmi, preto sa môžu ľahko dostať do chúlostivých situácií. Nositeľov týchto mien veľmi lákajú povolania, v ktorých sa spája intelektuálna a manuálna činnosť.
V citovom živote sa prejavujú ako nezávislí. Neradi sa maznajú, bozkávajú a objímajú. Ak sa ocitnete na priateľských návštevách u Martina, nikdy neviete, či sa vašej návšteve potešia, alebo by sa radšej zatvorili do tajnej komnaty. Martinovia a Marošovia oplývajú aj čulou intuíciou, raz-dva sú v strehu. Mávajú aj dar predvídavosti.
V podstate majú vynikajúce zdravie. Vyhýbať by sa mali intelektuálnej preťaženosti. Naopak, dobre odolávajú telesnej únave. Mali by veľa spávať, žiť pokojne, mať vyváženú životosprávu a zriecť sa najmä povzbudzujúcich prostriedkov. Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Ich šťastné farby sú hnedá, čierna a tmavomodrá. Ochranná rastlina kostihoj, ochranné kamene zafír a opál.
Martinovia aj Marošovia sú nepokojné bytosti. Vždy sú napätí, bojazliví, pripravení kedykoľvek ujsť zo začatého boja. Títo introverti sú však veľmi zvedaví, niekedy až priveľmi, preto sa môžu ľahko dostať do chúlostivých situácií. Nositeľov týchto mien veľmi lákajú povolania, v ktorých sa spája intelektuálna a manuálna činnosť.
V citovom živote sa prejavujú ako nezávislí. Neradi sa maznajú, bozkávajú a objímajú. Ak sa ocitnete na priateľských návštevách u Martina, nikdy neviete, či sa vašej návšteve potešia, alebo by sa radšej zatvorili do tajnej komnaty. Martinovia a Marošovia oplývajú aj čulou intuíciou, raz-dva sú v strehu. Mávajú aj dar predvídavosti.
V podstate majú vynikajúce zdravie. Vyhýbať by sa mali intelektuálnej preťaženosti. Naopak, dobre odolávajú telesnej únave. Mali by veľa spávať, žiť pokojne, mať vyváženú životosprávu a zriecť sa najmä povzbudzujúcich prostriedkov. Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Ich šťastné farby sú hnedá, čierna a tmavomodrá. Ochranná rastlina kostihoj, ochranné kamene zafír a opál.