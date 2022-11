Martin Harich a Anna Julie Slováčková prinášajú novinku Bežím s dobou

Bratislava 17. novembra (TASR) - Pokoru, pokoj a pohladenie duše prináša nová skladba Bežím s dobou z pera slovenského hudobníka Martina Haricha, ktorý si prizval na pomoc českú herečku a speváčku Annu Julie Slováčkovú. Symbolicky v Deň boja za slobodu a demokraciu posielajú do sveta komorne znejúci duet o láske, úteku a dôležitých rozhodnutiach. Pieseň znie v dvoch jazykoch, ktoré si navzájom rozumejú.



"Som veľmi rada, že ma Martin oslovil do spoločného duetu. Je to zase úplne iný typ songu, ktorý som si s ním mohla zaspievať. Martin ho napísal veľmi citlivo a nežne. Naše prvé stretnutie prebehlo na pol cesty z Prahy na Slovensko, keď sme v skúšobni v improvizovanom štúdiu nahrali prvé demo. To som ešte netušila, že sa také štúdio o pár mesiacov stane aj z mojej kuchyne. Covidová doba bola jednoducho na nejaké duety zložitejšia, ale myslím si, že sme si tú muziku tak o to viac užili," hovorí Slováčková.



"Text skladby je o rozhodnutiach, ktorým dennodenne čelíme. Často nás pritom ovplyvňujú emócie, práca, tlak okolia, sociálne siete alebo úplne najčastejšie všetko dokopy. A tak ich odkladáme alebo pred nimi utekáme. Páči sa mi, keď sa pieseň v závere rozbehne. Preto som sa po druhej slohe rozhodol nasadiť celú kapelu a vrstvy harmonických vokálov, zároveň však zachovať prirodzenosť. Napríklad, keď začne spievať Anička, mám pocit, že stojí vedľa mňa v izbe," uviedol Harich a dodáva: "Vždy, keď sa v zahraničí s niekým dostanem do debaty o rozdelení Československa a snažím sa vysvetliť, že sme ostali priatelia, nevyhnem sa úprimnému údivu. Vo svete to nie je samozrejmosť. Naopak. Sme výnimkou a pozitívnym príkladom. Som na to vlastne dosť hrdý."







