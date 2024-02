Bratislava 2. februára (TASR) - Spevák Martin Harich prichádza s novinkou Liar (Klamár). Podľa jeho slov tentoraz nejde o klasickú "harichovskú" baladu, ale o optimistickú pohodovku v angličtine.



"Každý nejakého poznáme. Sú klamári tichí, hlasní, ale aj takí, ktorých milujeme. Tentoraz nehovorím o tých, ktorí znepríjemňujú život nás všetkých a sú ich plné noviny. Je to komplikovaná téma iba na text jednoduchej pesničky. Nechcel som, aby z toho sálala ponurá nálada. Naopak. Skladbu Liar sme už hrávali v lete na koncertoch, takže skalní fanúšikovia ju už dobre poznajú. Je to ten typ pesničky, ktorý vás dokáže nachvíľu oprostiť od reality a posunúť k iným myšlienkam. Počas celých 12 rokoch, čo sa živím hudbou, som mal zvláštny blok hrať na koncertoch pesničky skôr, ako 'oficiálne' vyšli. To, že sme si skladbu Liar poriadne predhrali, jej veľmi pomohlo. Takto vyhratú sme ju nahrali u Randyho v prešovskom štúdiu Basement," uviedol pre médiá Martin.



Randy Gnepa dodáva: "Bol som prekvapený, akým spôsobom sa Martin za tých niekoľko rokov vypracoval. Je z neho skvelý pesničkár, ktorý má jasnú, no napriek tomu stále otvorenú predstavu o skladbe, ktorá vzniká. Zakaždým, keď mi niečo poslal, tak som sa pýtal, ako mu to napadlo?"



"Rok 2023 bol pre mňa predovšetkým rokom koncertným, a tak som toho veľa okrem skladby Birdstrike nevydal. V roku 2024 mám teda v pláne vydávať množstvo novej hudby a skladbou Liar by som to chcel odštartovať," doplnil spevák.





Liar audio: