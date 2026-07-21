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Martin Kráľ opäť dávkuje svoju hudbu, tentoraz zo striech Bratislavy
Hlavným cieľom projektu podľa neho zostáva darovať publiku krátky, ale intenzívny umelecký zážitok, chvíľu pokoja a radosti uprostred hektického dňa.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Hudobný skladateľ a klavirista Martin Kráľ sa po roku vracia s pokračovaním autorského projektu „Minútka s Martinom Kráľom“. Vlani v prvej sérii 60-sekundových hudobných videí dávkoval ľuďom „liek na uponáhľanú dobu“ v štúdiu, tentoraz svoju hudbu prináša zo strechy v historickom srdci Bratislavy. „Videá novej série tak budú spojením klavírnych tónov a unikátnych výhľadov na historické centrum Bratislavy,“ uviedol pre TASR PR manažér Ján Lukáč.
Hlavným cieľom projektu podľa neho zostáva darovať publiku krátky, ale intenzívny umelecký zážitok, chvíľu pokoja a radosti uprostred hektického dňa. „Druhá séria však k prepracovanému inštrumentálnemu a vizuálnemu stvárneniu pridáva nový, podmanivý rozmer, v ktorom hrá kľúčovú rolu atmosféra a netradičné miesto,“ vysvetľuje Lukáč k novej sérii projektu s tým, že Kráľ sa v každom novom videu snaží prísť s originálnym prostredím, ktoré podčiarkne a dotvorí charakter jeho vlastnej tvorby.
„Ako rodený Bratislavčan chcem ukázať naše mesto z inej perspektívy - z vtáčej výšky. Diváci zažijú moju autorskú tvorbu priamo nad dominantami mesta a čakajú ich aj iné hudobné prekvapenia, ktoré strecha odhalí,“ približuje Kráľ sériu videí, ktoré tak budú spojením klavírnych tónov a unikátnych výhľadov na historické centrum Bratislavy. „Každý diel novej série bude jednoducho rozprávať svoj vlastný príbeh,“ poznamenal Martin.
Jeho prvá séria videí zaznamenala na sociálnych sieťach mimoriadny ohlas, tisíce pozretí a množstvo pozitívnych reakcií od fanúšikov, ktorí oceňovali predovšetkým emocionálnu silu hudby a jej schopnosť navodiť pokoj v dnešnom stresujúcom svete. „Druhá séria nadväzuje na tieto overené hodnoty - prirodzenosť, úprimnosť a vysokú kvalitu zvuku i obrazu, no obohacuje ich o neopakovateľnú mestskú atmosféru,“ dodáva Lukáč.
Prvý diel novej série projektu „Minútka s Martinom Kráľom“ vyšiel 1. júla a ďalšie budú opäť vychádzať pravidelne, v trojtýždennej periodicite. Na druhý diel sa môžu záujemcovia tešiť v stredu 22. júla, nájdu ho na všetkých oficiálnych sociálnych sieťach umelca i na jeho YouTube kanáli vo forme krátkych videí.
Hlavným cieľom projektu podľa neho zostáva darovať publiku krátky, ale intenzívny umelecký zážitok, chvíľu pokoja a radosti uprostred hektického dňa. „Druhá séria však k prepracovanému inštrumentálnemu a vizuálnemu stvárneniu pridáva nový, podmanivý rozmer, v ktorom hrá kľúčovú rolu atmosféra a netradičné miesto,“ vysvetľuje Lukáč k novej sérii projektu s tým, že Kráľ sa v každom novom videu snaží prísť s originálnym prostredím, ktoré podčiarkne a dotvorí charakter jeho vlastnej tvorby.
„Ako rodený Bratislavčan chcem ukázať naše mesto z inej perspektívy - z vtáčej výšky. Diváci zažijú moju autorskú tvorbu priamo nad dominantami mesta a čakajú ich aj iné hudobné prekvapenia, ktoré strecha odhalí,“ približuje Kráľ sériu videí, ktoré tak budú spojením klavírnych tónov a unikátnych výhľadov na historické centrum Bratislavy. „Každý diel novej série bude jednoducho rozprávať svoj vlastný príbeh,“ poznamenal Martin.
Jeho prvá séria videí zaznamenala na sociálnych sieťach mimoriadny ohlas, tisíce pozretí a množstvo pozitívnych reakcií od fanúšikov, ktorí oceňovali predovšetkým emocionálnu silu hudby a jej schopnosť navodiť pokoj v dnešnom stresujúcom svete. „Druhá séria nadväzuje na tieto overené hodnoty - prirodzenosť, úprimnosť a vysokú kvalitu zvuku i obrazu, no obohacuje ich o neopakovateľnú mestskú atmosféru,“ dodáva Lukáč.
Prvý diel novej série projektu „Minútka s Martinom Kráľom“ vyšiel 1. júla a ďalšie budú opäť vychádzať pravidelne, v trojtýždennej periodicite. Na druhý diel sa môžu záujemcovia tešiť v stredu 22. júla, nájdu ho na všetkých oficiálnych sociálnych sieťach umelca i na jeho YouTube kanáli vo forme krátkych videí.