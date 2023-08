V Show robošov sa predstaví na festivale Scénická žatva aj žltý bager

Martin 30. augusta (TASR) – Na festivale Scénická žatva v Martine sa tento rok predstaví aj naozajstný žltý bager. Podľa programového riaditeľa festivalu Mateja Moška sa na ňom v piatok (1. 9.) privezie pred kino Moskva Duo Kyseli Krastafci, ktoré uvedie Show robošov.



Doplnil, že na festivale budú do soboty (2. 9.) účinkovať víťazné ochotnícke divadelné súbory a recitátori z celoštátnych postupových súťaží Belopotockého Mikuláš, Zlatá priadka, Fedim či Hviezdoslavov Kubín. "Kto má rád drsnejšie divadlo a hrubší slovník, môže v sobotu (2. 9.) prísť na Cholesterol v podaní divadelného súboru DISK či na Ženbu z Prievidze. Kto v divadle hľadá stopy našej vlastnej minulosti, nemal by si nechať ujsť inscenáciu No Land divadla dNO o vysídľovaní obcí pri výstavbe Oravskej priehrady. Ak chodíte do divadla na ´niečo, kde nenadávajú´, oplatí sa prísť na Klopkanie či na Môjho skvelého brata Robinzona," priblížil Moško.



Podotkol, že pre pamätníkov normalizácie bude zážitkom aj hosťujúca inscenácia divadelnej hry Pavla Kohouta Sex. "Ochotnícky spolok Žumpa v tomto málo uvádzanom texte českého dramatika dáva divákom nahliadnuť do sveta pražských disidentov, ktorí v pražskej Stromovke budujú zemľanku," uviedol.



Sprievodný program festivalu sa podľa neho uskutoční najmä v piatok a v sobotu. "Martinské námestia naplní bohatý program, určený najmä deťom. Chýbať nebudú divadelné predstavenia, filmové premietania ani tvorivé dielne. Dospelí diváci si každý večer môžu vypočuť koncert vážnejšej či populárnej hudby. Na úplný záver festivalu si Národné osvetové centrum (NOC) pripravilo párty hudbu z rokov na začiatku 21. storočia v podaní kapely OuOus," dodal Moško.



Záštitu nad 101. ročníkom festivalu Scénická žatva prevzali prezidentka Zuzana Čaputová a primátor Martina Ján Danko. Festival organizuje NOC, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.