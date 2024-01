Martina Schindlerová predstavuje novinku Povedz mi

Bratislava 25. januára (TASR) - Speváčka Martina Schindlerová predstavuje novinku s názvom Povedz mi. Napriek vážnejšej vzťahovej téme, ktorú sa rozhodla zhudobniť, je výsledok novej pesničky ladený do chytľavého popu. K pesničke vydáva aj pôsobivý videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



"Nevera je chúlostivá téma, preto zasahovali do textu až štyria textári, vrátane mňa. Nevera je stále tabu, aj keď vieme, že sa dotýka mnohých vzťahov. To je dôvod, prečo som aj taký text prijala. Dáva mi to zmysel, keď pomenujeme veci pravým menom a tých, ktorým tento stav nevyhovuje, povzbudíme na ceste k novému začiatku. Život je príliš krátky na to, aby v ňom človek zostal zaseknutý a trápil sa," hovorí speváčka.



Netají sa, že práve touto piesňou chce dodať silu tým, ktorí aktuálne tápajú na životnej križovatke, napríklad aj pre toxický vzťah netušia, kam budú smerovať ich ďalšie kroky. V porovnaní s mnohými hudobníčkami má konkrétnu výhodu. Jej piesne sú uveriteľné. Napriek mladému veku poslucháča ihneď presvedčí, že po umeleckej stránke ju inšpiruje sám život i osobné skúsenosti.



Schindlerová (1988, Bratislava) sa zúčastnila prvej série speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar, kde obsadila druhé miesto. Po skončení súťaže vydala debutový album Patríme k sebe, ktorý produkoval Stano Šimor a stal sa najúspešnejším albumom za rok 2005, za čo bola odmenená ziskom dvoch ocenení hudobnej akadémie Aurel 2005 v kategórii Najpredávanejší album - speváčka a Najpredávanejší album - absolútny víťaz. Druhý album Čo sa to tu deje! pripravila s producentom Oskarom Rózsom, vyšiel v lete 2008. Po prestávke sa v roku 2019 vrátila na hudobnú scénu a vydala postupne single Radšej mi chýbaj, Pokoj svätý, Búrky, Dokedy, Tanec, Blízko hviezd, Šiesty zmysel, Za čiarou a Povedz mi.