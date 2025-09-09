< sekcia Magazín
Martiny vzbudzujú sympatie
Majú sklon potláčať city. Len málokedy sa dajú ovplyvniť.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Ženské meno Martina má latinský pôvod a v preklade znamená "zasvätená rímskemu bohu vojny Martovi", "bojovná". Nositeľky tohto mena oslovujeme Martinka, Maťa, Maťka, Tinka. Na Slovensku patrí medzi obľúbené.
Martiny, ktoré oslavujú meniny 9. septembra, vzbudzujú sympatie. Radšej sa vyjadrujú skutkami ako slovami. Neúspechy ich veľmi nerozrušia. Majú sklon potláčať city. Len málokedy sa dajú ovplyvniť.
Sú dobré študentky, aj keď sa s obľubou s vyučujúcimi škriepia. Výber povolania je pre Martiny jasný, priťahujú ich tie, pri ktorých možno zadávať úlohy, riadiť iných a kde sa skrýva aj isté riziko.
Zdravie majú priemerné, za predpokladu, že sa vyhnú prepracovanosti. Prospeje im vyvážená životospráva a dostatok spánku. Do svojho jedálneho lístka by si Martiny mali zaradiť najmä ryby, neúdené syry, uhorky a orechy.
Ovplyvňujú ich planéty Jupiter a Neptún. Ich šťastné farby sú modrozelená a biela. Ochranné rastliny skorocel a ruža, kamene akvamarín, ametyst a smaragd.
