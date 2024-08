Máte doma školáka?

Pepco Group

Skupina Pepco Gorup bola založená v roku 2015 a tvoria ju silné maloobchodné reťazce, konkrétne Pepco, Dealz a Poundland, ktoré spolupracujú s globálnym dodávateľom PGS. V súčasnosti má skupina Pepco Group viac ako 4800 predajní v 20 krajinách a zamestnáva približne 47 000 ľudí.



Pepco

Pepco je jedným z najväčších európskych maloobchodných predajcov s výhodnou cenou, ktorý ponúka oblečenie, výrobky do domácnosti, detské oblečenie a doplnky za veľmi nízke ceny a najlepšiu hodnotu. Po 20 rokoch nepretržitého rastu dnes Pepco obsluhuje milióny zákazníkov v celej Európe s viac ako 30 miliónmi transakcií mesačne. Spoločnosť zamestnáva približne 30 000 ľudí a prevádzkuje viac ako 3 700 predajní v 18 európskych krajinách.



Bratislava 23. augusta (OTS) - Čoskoro zazvoní zvonček v prvý školský deň a žiaci sa po letných prázdninách vrátia do lavíc. Školáci a škôlkári potrebujú množstvo vecí. V Pepco nájdete základnú školskú výbavu, ktorú si môžete zostaviť za menej ako 13 Eur! Za túto cenu vedia rodičia svojim malým školákom kúpiť zošit, skicár, perá, ceruzky, gumy a nožnice, ale aj tričko a šortky. Okrem základných vecí si žiaci dokážu vybrať aj zo širokej ponuky batohov, oblečenia, obuvi a ďalších užitočných doplnkov potrebných do školy či škôlky. A to všetko za bezkonkurenčne nízke ceny a na jednom mieste.Foto: PepcoLetné prázdniny sú v plnom prúde a deti si užívajú bezstarostný čas plný zábavy a cestovania. Pre rodičov je to však iné a náročnejšie. Koncom augusta začínajú pripravovať svoje ratolesti na nový školský rok. Nákupy pre opätovnú školskú dochádzku môžu byť skutočnou výzvou. Vyžaduje si nielen čas a energiu, ale aj výdavky. Najmä ak ide dieťa do školy po prvýkrát. Spoločnosť Pepco dokonale pozná potreby a očakávania žiakov aj ich rodičov. Preto značka ponúka funkčné a kvalitné školské potreby za atraktívne ceny, ktoré sa dajú kúpiť na jednom mieste.Foto: PepcoZákladná výbava do školy za menej ako 13 Eur? Áno, v predajniach Pepco je to možné. Obsahuje zošit A5 (0,40 Eur), sadu 8 farebných pier (0,80 Eur), balenie 6 ceruziek HB s gumou (0,40 Eur), orezávač s kontajnerom (0,50 Eur), sadu dvoch gúm (0,40 Eur), detské nožnice (0,80 Eur), peračník (1,30 Eur), skicár A4 (0,50 Eur), tričko (2,50 Eur) a šortky so 100 % bavlnou s motívmi kreslených filmov (5 Eur).“ hovoríFoto: PepcoOkrem základných vecí, ktoré musí mať každý žiak, pripravila značka Pepco aj pestrú ponuku doplnkov pre školákov vrátane batohov, výtvarných potrieb, obedárov alebo fliaš na vodu. Na svoje si prídu aj fanúšikovia obľúbených filmových a kreslených postavičiek. V širokej ponuke oblečenia a doplnkov si môžu vybrať z módnych potlačí pripravených v spolupráci s Marvel, Disney, Barbie alebo Hot Wheels. Farebné a veselé motívy urobia návrat detí do školy ešte príjemnejším.Foto: Pepco