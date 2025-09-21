< sekcia Magazín
Matúš má široký rozhľad
Matúšovia, ktorí oslavujú meniny 21. septembra, sú precitlivení a trochu záhadní.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (Teraz.sk) - Mužské meno Matúš je novozákonné, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "dar Boha". Na Slovensku je toto krstné meno obľúbené a nositeľov oslovujeme Matúško, Maťo, Maťko.
Matúšovia, ktorí oslavujú meniny 21. septembra, sú precitlivení a trochu záhadní. Majú rýchle reakcie a široký rozhľad. Radi vstupujú do záležitostí iných z úprimnej túžby pomôcť. Aj keď sú premýšľaví, bývajú z nich prevažne majstri v nejakom remesle. Avšak sú aj schopní pedagógovia. Matúšovia sa ľahko prispôsobujú mnohým situáciám. Keďže sú mimoriadne vitálni a živelní, mali by si dávať pozor na úrazy. Ich slabými stránkami sú dýchací systém a krvný obeh.
