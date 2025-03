Maurice Ravel, autor známeho Bolera, sa narodil pred 150 rokmi

Ciboure/Bratislava 7. marca (TASR) - Maurice Ravel patril medzi hudobných impresionistov, následníkov Claudea Debussyho, ale jeho tvorba sa postupne vyvinula k neoklasicizmu a okrajovo aj k moderne. Dnes (7. marca) uplynie od narodenia francúzskeho hudobného skladateľa a špičkového klaviristu 150 rokov.



Medzi jeho najhranejšie diela patrí skladba Bolero, ale mnohé svetové symfonické hudobné telesá a klaviristi nezriedka interpretujú aj jeho Klavírny koncert D-dur pre ľavú ruku, Klavírny koncert G-dur, alebo skladbu Moja matka hus. Známe a často hrané je aj Ravelovo orchestrálne spracovanie Musorgského klavírného cyklu Obrázky z výstavy.



Maurice Ravel sa narodil 7. marca 1875 v obci Ciboure neďaleko francúzskeho mestečka Saint-Jean-de-Luz. Jeho otec bol Švajčiar a matka mala baskický pôvod. Budúci hudobný skladateľ vyrastal v kultivovanej a umelecký založenej rodine, čo sa prejavilo aj v tom, že otec nebránil synovi rozvíjať hudobný talent, ktorý sa u Ravela vyvinul už v rannom detstve.



Rodina mu umožnila štúdium na parížskom konzervatórium, na ktoré nastúpil ako 14-ročný a pôsobil tam až do roku 1905. Počas tohto obdobia skomponoval známe skladby a dodnes cenené skladby Pavane pour une infante défunte, Sonatínu pre klavír, či Sláčikové kvarteto.



Viackrát však neuspel v súťaži o prestížnu Rímsku cenu za kompozíciu. Jeho diela totiž vtedy konzervatívni členovia poroty považovali za príliš moderné. Jeho posledný pokus dosiahnuť toto ocenenie vyústilo do škandálu, keď pokrokovejší hudobníci, muzikológovia, ale aj spisovatelia, vrátane Romaina Rollanda, proti rozhodnutiu poroty protestovali a podporili Ravela. Výsledkom bola rezignácia riaditeľa konzervatória. Miesto riaditeľa zaujal skladateľ Gabriel Fauré, u ktorého Ravel študoval kompozíciu.



Skladateľské renomé si Ravel definitívne zabezpečil opernou komediálnou jednoaktovkou Španielska hodinka (1907), orchestrálnou skladbou Španielska rapsódia (1907), alebo pôvodne klavírnou skladbou Moja matka hus (1911), ktorú o rok neskôr prepracoval do orchestrálnej podoby. Úspešnou sa stala aj jeho spolupráca s baletným súborom ruského tanečného majstra legendárneho Sergeja Ďagileva. Pre súbor skomponoval hudbu k baletu Dafnis a Chloé (1912).



Po vypuknutí prvej svetovej vojny slúžil na francúzskom fronte ako vodič nákladného auta. Francúzska vláda mu za vlastenectvo udelila v roku 1919 Rad Čestnej légie, ale Ravel vyznamenanie odmietol, lebo ešte od čias neúspešných pokusov o Rímsku cenu v sebe nosil trpkosť k štátnym francúzskym inštitúciám. Neskôr však prijal zahraničné ocenenie napríklad čestný doktorát z Oxfordskej univerzity.



V 20. a 30. rokoch minulého storočia Ravel skomponoval operu L’Enfant et les sortiléges (Dieťa a čary) s libretom od spisovateľky Sidonie-Gabrielle Colette a dva dodnes uvádzané klavírne koncerty - Klavírnym koncertom D-dur pre ľavú ruku, ktorý skomponoval pre klaviristu Paula Wittgensteina, ktorý prišiel o právu ruku počas prvej svetovej vojny a Klavírnym koncertom G-dur. Skomponoval aj orchestrálnu podobu skladby Obrázky z výstavy, ktorú pôvodne ako klavírny cyklus zložil ruský skladateľ Modest Musorgskij. Ravelovo orchestrálne prevedenie patrí k najčastejšie uvádzaným prevedením legendárneho Musorgského diela.



Osobité miesto z Ravelovho diela patrí často hranému Boleru z roku 1928, ktoré vzniklo pre primabalerínu Idu Rubinsteinovú z Ruského baletu Sergeja Ďagileva. Bolero odznelo okrem koncertných sál po celom svete, aj na zimných olympijských hrách v Sarajeve v roku 1984. Na Ravelovu skladbu predviedol anglický krasokorčuliarsky pár Jayne Torvillová a Christopher Dean impozantné prevedenie s ocenením zlatej medaily.



Maurice Ravel sa nikdy neoženil, prezentoval sa vždy elegantným oblečením a bol silný fajčiar. Jeho vášňou boli aj miniatúry, drobné figúrky poháňané strojčekmi, alebo exotické rastliny, ktoré pestoval skleníkoch.



V roku 1932 utrpel pri jazde taxíkom zranenie hlavy a krátko po nehode začal trpieť apraxiou. Aj keď dokázal vnímať a komponovať hudbu, nedokázal ju však prepísať do nôt. Zomrel 28. decembra 1937 v Paríži vo veku 62 rokov po nepodarenej mozgovej operácii.







Zdroj: https://www.britannica.com/biography/Maurice-Ravel