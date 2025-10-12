< sekcia Magazín
Maximilián je pokojný
Priťahuje ich štúdium jazykov.
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Mužské meno Maximilián má latinský pôvod a v preklade znamená "najväčší, významný". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku nestretávame často. Oslovujeme ich Max, Maxík, Maxo, Maximiliánko.
Maximiliánovia, ktorí majú meniny 12. októbra, pôsobia väčšinou pokojne a takí v skutočnosti aj sú. Dosť dlho premýšľajú, kým sa pustia do nejakej činnosti. Trpezlivosť je ich silnou stránkou.
Priťahuje ich štúdium jazykov. Môžu byť preto napríklad zdatnými prekladateľmi alebo tlmočníkmi. Povolanie, ktoré si vyberú, vykonávajú s maximálnym nasadením.
Nechcú sa celkom zaväzovať. Niekedy sa správajú odmerane. Majú priemerné zdravie. V strave by si mali dopriať aj zeleninové šaláty, jablká a citrusové plody.
Maximiliánov ovplyvňuje planéta Slnko. Ich šťastné farby sú oranžová a hnedá. Ochranné rastliny mak, nechtík a rumanček, ochranné kamene kryštál, granát a ónyx.
Maximiliánovia, ktorí majú meniny 12. októbra, pôsobia väčšinou pokojne a takí v skutočnosti aj sú. Dosť dlho premýšľajú, kým sa pustia do nejakej činnosti. Trpezlivosť je ich silnou stránkou.
Priťahuje ich štúdium jazykov. Môžu byť preto napríklad zdatnými prekladateľmi alebo tlmočníkmi. Povolanie, ktoré si vyberú, vykonávajú s maximálnym nasadením.
Nechcú sa celkom zaväzovať. Niekedy sa správajú odmerane. Majú priemerné zdravie. V strave by si mali dopriať aj zeleninové šaláty, jablká a citrusové plody.
Maximiliánov ovplyvňuje planéta Slnko. Ich šťastné farby sú oranžová a hnedá. Ochranné rastliny mak, nechtík a rumanček, ochranné kamene kryštál, granát a ónyx.