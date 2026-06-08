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Medard je muž odriekania
Títo muži, ktorí oslavujú meniny 8. júna, vedia, čo chcú.
Autor TASR
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Bratislava 8. júna (TASR) - Mužské meno Medard má germánsky pôvod a jeho význam je "mocný", "udatný". Aj keď sa s Medardom na území Slovenska stretávame ojedinele, k menu sa viaže známa pranostika o počasí.
Títo muži, ktorí oslavujú meniny 8. júna, vedia, čo chcú. Medard je muž odriekania, často obdarený nevšednými danosťami. Rastlinným totemom Medardov je pagaštan. Ten ukazuje, že tajomný plod sa ukrýva v tŕnistej šupke a objaví sa po náraze. Ľudia nosiaci meno Medard sú ťažko poznateľní a málo ovplyvniteľní. Ide o vzácnych ľudí, ktorí sa prejavujú najmä ako taktní, silní, múdri a pozoruhodne všestranní.
Ich zdravie je zvyčajne pevné, lebo sa rozhodli, že ak majú niečo dokončiť a dokázať, niet času na choroby. Ich obľúbené farby sú fialová a žltá. Ochranné rastliny žihľava, skalica a slez, ochranné kamene ametyst a smaragd.
Nositeľom tohto mena bol aj SVÄTÝ MEDARD, s ktorým sa spája jedna z najpopulárnejších pranostík o dlhotrvajúcom 40-dňovom daždi. Patrón roľníkov, vinohradníkov, dobrej úrody sv. MEDARD, ktorého sviatok pripadá na 8. júna, sa narodil v severofrancúzskom Salency blízko mesta Noyon. Okolo roku 545 sa stal biskupom v tomto meste. Podľa legendy ho v chlapčenskom veku zastihla búrka v prírode a v tej chvíli sa nad ním zniesol veľký orol, ktorý ho s roztiahnutými krídlami chránil pred dažďom. Príbeh sa stal podnetom na vzývanie MEDARDA pred daždivým počasím najmä v čase sušenia sena. Ako biskup sa MEDARD usiloval odstrániť zvyšky pohanstva zo svojej diecézy. Veľké úsilie venoval všetkému, čím by sa upevňoval kresťanský život. Bol nadmieru dobrotivý a dobré skutky konal najčastejšie potajomky.
Títo muži, ktorí oslavujú meniny 8. júna, vedia, čo chcú. Medard je muž odriekania, často obdarený nevšednými danosťami. Rastlinným totemom Medardov je pagaštan. Ten ukazuje, že tajomný plod sa ukrýva v tŕnistej šupke a objaví sa po náraze. Ľudia nosiaci meno Medard sú ťažko poznateľní a málo ovplyvniteľní. Ide o vzácnych ľudí, ktorí sa prejavujú najmä ako taktní, silní, múdri a pozoruhodne všestranní.
Ich zdravie je zvyčajne pevné, lebo sa rozhodli, že ak majú niečo dokončiť a dokázať, niet času na choroby. Ich obľúbené farby sú fialová a žltá. Ochranné rastliny žihľava, skalica a slez, ochranné kamene ametyst a smaragd.
Nositeľom tohto mena bol aj SVÄTÝ MEDARD, s ktorým sa spája jedna z najpopulárnejších pranostík o dlhotrvajúcom 40-dňovom daždi. Patrón roľníkov, vinohradníkov, dobrej úrody sv. MEDARD, ktorého sviatok pripadá na 8. júna, sa narodil v severofrancúzskom Salency blízko mesta Noyon. Okolo roku 545 sa stal biskupom v tomto meste. Podľa legendy ho v chlapčenskom veku zastihla búrka v prírode a v tej chvíli sa nad ním zniesol veľký orol, ktorý ho s roztiahnutými krídlami chránil pred dažďom. Príbeh sa stal podnetom na vzývanie MEDARDA pred daždivým počasím najmä v čase sušenia sena. Ako biskup sa MEDARD usiloval odstrániť zvyšky pohanstva zo svojej diecézy. Veľké úsilie venoval všetkému, čím by sa upevňoval kresťanský život. Bol nadmieru dobrotivý a dobré skutky konal najčastejšie potajomky.