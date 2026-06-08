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Pondelok 8. jún 2026Meniny má Medard
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Medard je muž odriekania

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Títo muži, ktorí oslavujú meniny 8. júna, vedia, čo chcú.

Autor TASR
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Bratislava 8. júna (TASR) - Mužské meno Medard má germánsky pôvod a jeho význam je "mocný", "udatný". Aj keď sa s Medardom na území Slovenska stretávame ojedinele, k menu sa viaže známa pranostika o počasí.

Títo muži, ktorí oslavujú meniny 8. júna, vedia, čo chcú. Medard je muž odriekania, často obdarený nevšednými danosťami. Rastlinným totemom Medardov je pagaštan. Ten ukazuje, že tajomný plod sa ukrýva v tŕnistej šupke a objaví sa po náraze. Ľudia nosiaci meno Medard sú ťažko poznateľní a málo ovplyvniteľní. Ide o vzácnych ľudí, ktorí sa prejavujú najmä ako taktní, silní, múdri a pozoruhodne všestranní.

Ich zdravie je zvyčajne pevné, lebo sa rozhodli, že ak majú niečo dokončiť a dokázať, niet času na choroby. Ich obľúbené farby sú fialová a žltá. Ochranné rastliny žihľava, skalica a slez, ochranné kamene ametyst a smaragd.

Nositeľom tohto mena bol aj SVÄTÝ MEDARD, s ktorým sa spája jedna z najpopulárnejších pranostík o dlhotrvajúcom 40-dňovom daždi. Patrón roľníkov, vinohradníkov, dobrej úrody sv. MEDARD, ktorého sviatok pripadá na 8. júna, sa narodil v severofrancúzskom Salency blízko mesta Noyon. Okolo roku 545 sa stal biskupom v tomto meste. Podľa legendy ho v chlapčenskom veku zastihla búrka v prírode a v tej chvíli sa nad ním zniesol veľký orol, ktorý ho s roztiahnutými krídlami chránil pred dažďom. Príbeh sa stal podnetom na vzývanie MEDARDA pred daždivým počasím najmä v čase sušenia sena. Ako biskup sa MEDARD usiloval odstrániť zvyšky pohanstva zo svojej diecézy. Veľké úsilie venoval všetkému, čím by sa upevňoval kresťanský život. Bol nadmieru dobrotivý a dobré skutky konal najčastejšie potajomky.
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