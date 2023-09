Témou Medzinárodného dňa demokracie je posilnenie budúcej generácie

New York 15. septembra (TASR) - Od roku 2008 si svet každý rok pripomína Medzinárodný deň demokracie (International Day of Democracy), ktorý pripadá na 15. september.



Tohtoročná téma Medzinárodného dňa demokracie znie: "Posilnenie budúcej generácie". Je venovaná zásadnej úlohe mladých ľudí, ktorú zohrávajú pri rozvoji a presadzovaní demokracie so zvýraznením toho, aby sa ich názory zahŕňali do rozhodnutí majúcich značný vplyv na budúci svet.



OSN poukázala na to, že nevyriešené konflikty, rastúca hrozba klimatických zmien a finančné otrasy predstavujú neustálu hrozbu pre demokracie na celom svete. "Kruh okolo občianskeho priestoru sa zmenšuje," varoval generálny tajomník OSN António Guterres pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa demokracie.



Vo svojom posolstve súčasne odsúdil šírenie dezinformácií, ktoré podľa neho "otravujú verejnú diskusiu, polarizujú spoločnosť a podrývajú dôveru v inštitúcie". Vzhľadom na ničivý účinok, ktorý môže mať táto záplava nepravdivých informácií na mladých ľudí, je tohtoročný Medzinárodný deň demokracie venovaný posilňovaniu možností mladej generácie poukazujúc na jej významnú úlohu pri zabezpečovaní demokracie tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti.



"V tento významný deň spojme svoje sily naprieč generáciami a pracujme spolu na vybudovaní spravodlivejšieho sveta pre všetkých," vyzval na záver svojho posolstva šéf OSN António Guterres.



Valné zhromaždenie OSN zaviedlo pripomínanie si tohto dňa v novembri 2007. Podľa OSN je Medzinárodný deň demokracie príležitosťou upriamiť pozornosť na hodnoty slobody a dodržiavania ľudských správ ako základných pilierov demokracie.



Medzinárodný deň demokracie sa pripomína 15. septembra preto, lebo v polovici septembra roku 1997 bola prijatá Všeobecná deklarácia o demokracii, ktorá zakotvuje základné princípy a prvky demokracie.



Hneď prvý bod tohto dokumentu hovorí o tom, že "demokracia je všeobecne uznávaným ideálom a zároveň cieľom, ktorý je založený na spoločných hodnotách zdieľaných národmi svetového spoločenstva bez ohľadu na kultúrne, politické, sociálne a ekonomické rozdiely. Ide teda o základné občianske právo, ktoré sa má vykonávať za podmienok slobody, rovnosti, transparentnosti a zodpovednosti s náležitým rešpektovaním plurality názorov".











Zdroj: https://www.un.org/en/observances/democracy-day, https://press.un.org, https://www.europarl.europa.eu