Medzinárodný deň detskej knihy cez prizmu spisovateľa Romana Brata

Bratislava 2. apríla (TASR) - Medzinárodný deň detskej knihy sa slávi každý rok 2. apríla, v deň narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (narodil sa 2. apríla 1805). Podnet na oslavy dala v roku 1967 medzinárodná mimovládna organizácia UNESCO IBBY - International Board on Books for Young People (Medzinárodná únia pre detskú knihu).



Ako spresnila pre TASR Eva Cíferská, vedúca Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY, ktoré pôsobí pri medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA v Bratislave, oslavy Medzinárodného dňa detskej knihy pripravujú jednotlivé národné sekcie IBBY s tým, že každý rok napíše známy spisovateľ posolstvo určené všetkým deťom na svete a ilustrátor navrhne plagát. Tento rok je gestorom osláv americká sekcia IBBY s posolstvom Hudba slov. Slovenská sekcia Medzinárodnej únie detskej knihy (SK IBBY) mala patronát nad celosvetovými oslavami v rokoch 1986 a 2006.



"BIBIANA každoročne pripravuje ako súčasť osláv tohto sviatku celoslovenské podujatie Dni detskej knihy. Žiaľ, súčasná pandemická situácia nám pôvodne plánované podujatie v Nitre neumožnila uskutočniť," uviedla Eva Cíferská.



Podnietiť lásku detí ku knihám a k čítaniu sa usiluje aj spisovateľ pre deti a mládež Roman Brat, dvojnásobný nositeľ Ceny BIBIANY a Slovenskej sekcie IBBY. V literatúre pre deti a mládež sa etabloval veľmi úspešne - na svojom konte má dosiaľ devätnásť detských kníh.



Ako prekladateľ hispánskej literatúry a súčasne aj ako autor literárnych textov sa zo začiatku venoval najmä tvorbe pre dospelých, pre ktorých napísal tri knihy. "Lenže jedného dňa prišlo vnuknutie a na základe silného impulzu a vhodných okolností som začal písať výlučne knižky pre deti a mládež. Písanie pre deti ma neskutočne obohacuje, vidím v ňom úžasný zmysel a hovorím si, že ak deti čítajú moje knihy alebo knihy iných detských autorov, som nepopierateľne prítomný pri ich mentálnom raste, ovplyvňujem ich. Je to akési posolstvo, s ktorým som prišiel na tento svet. Pre deti píšem s väčším oduševnením a zanietením, preto aj s väčšou ľahkosťou," povedal pre TASR Roman Brat.



Vo vydavateľstve sa v súčasnosti nachádza v poradí dvadsiata detská kniha plodného autora pre deti a mládež. "Ide o prózu pre tínedžerov s názvom Štyria jazdci. Štyri samostatné príbehy sa vyznačujú jedným výrazným spoločným menovateľom: odhaľujú netoleranciu voči inakosti, poukazujú na nespravodlivosť a brutálne šikanovanie, opisujú nelásku a bezohľadnosť ľudí voči sebe," prezrádza o svojej knižnej novinke.



A čo by spisovateľ Roman Brat, ktorý za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia, zaželal Medzinárodnému dňu detskej knihy: "Pri príležitosti sviatku detskej knihy by som chcel apelovať najmä na rodičov: naučte svoje deti čítať knihy. Je to jeden z najväčších benefitov, aký im môžete dať."